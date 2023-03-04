Samnytt – жители Швеции стали реже принимать душ из экономии

В Швеции растущая инфляция привела к тому, что скандинавы стали реже принимать душ, пишет Samnytt. Согласно последнему исследованию общественного мнения, почти каждый пятый житель страны изменил свои гигиенические привычки под влиянием резкого роста цен на электроэнергию, водоснабжение и продукты питания.



AP

Новое социологическое исследование шведского Центра изучения общественного мнения Sifo показывает, что экономический спад ударил по гигиеническим привычкам скандинавов. Как выясняется, почти каждый пятый швед (17%) признался в том, что стал реже принимать душ из-за инфляции и роста цен. Теперь жители страны вынуждены обходиться меньшим семейным бюджетом, что влияет на их гигиену, передаёт Samnytt.

По данным опроса, больше всего на душе стали экономить женщины в возрасте 65—79 лет (26% опрошенных). Реже принимают душ более одной из четырёх женщин этого возраста. Кроме того, каждый десятый швед в возрасте 30—49 лет (11%) старается принимать душ не дома, а, например, на работе. Почти каждая десятая жительница Швеции (8%), теперь покупает меньше средств гигиены, а каждая седьмая (14%) заявляет, что заменила дорогие средства гигиены более дешёвыми бюджетными аналогами, пишет Samnytt.

Жителям Швеции специалисты советуют принимать так называемый грязный душ, то есть ограничиться лёгким подмыванием или вытиранием определённых частей тела влажными салфетками. Для снижения потребления энергии шведам также рекомендуют принимать холодный душ, резюмирует Samnytt.





Комментарии читателей на сайте Samnytt:

Missbrukaren: Возвращаемся обратно в реальность. Долгое время мы жили на одолженные деньги. Это позор, что в сегодняшней Швеции нужно брать в долг, чтобы оплачивать основные потребности.

Closen: Забавно, возвращаемся к грязной Швеции XIX века. Молодцы, придурки политики! Вы действительно «преуспели»: теперь ещё больше компаний в этой отрасли исчезнут, а инфляция продолжится с ещё большей скоростью. Можете сколько угодно обвинять ЕС и россиян, но мы, думающие люди, знаем, что это вы и никто другой виновны в ценах на электроэнергию.

m.sant: Спасибо за многолетний экологический блеф, в результате которого среди прочего мы отказались от ядерной энергии.

Nordmannen: От этого больше всего в выигрыше останутся левые феминистки, которые, похоже, вообще не заботятся о какой-либо гигиене или выборе одежды.

Sverige är Fantastiskt: Вдумайтесь, постарайтесь действительно это понять по-настоящему. Из-за идиотских политических решений, то есть ТОЛЬКО из-за них, сегодня, в 2023 году, вы идёте на работу, пашете целый день и не можете позволить себе принимать душ каждый день, когда возвращаетесь домой. Представьте, насколько всё плохо!!!! И что мы делаем по этому поводу, все мы? Абсолютно ничего. Слушаем новости, которые говорят нам, что каждый следующий день будет хуже, чем предыдущий, ну, может быть, напишем какие-нибудь анонимные сообщения в интернете и ложимся спасть, не моясь. Потрясающе!!!!