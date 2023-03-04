 

С 2024 года застрявших в лифте россиян будут штрафовать

04.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В России решили бороться с намеренной порчей лифтов в многоквартирных домах. Государственная жилищная инспекция представила проект постановления правительства, согласно которому при спасательных бригадах будут созданы комиссии, оценивающие вину пассажиров лифта, если он застрял.

Первым регионом, где опробуют эффективность реформы, станет город-герой Волгоград. Ежегодно волгоградское ЖКХ теряет более 600 млн рублей из-за поломанных лифтов. Это самый высокий показатель в стране, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.

«Перед лифтёраи, первыми в шахту будут спускаться члены комиссии, которые дадут оценку состоянию тросов и подъёмного механизма», – делится деталями глава волгоградского жилищного надзора.

Следующие признаки будут говорить о вине пассажира в сложившейся ситуации: ножевые надрезы на металлических тросах, одновременное нажатие нескольких кнопок управления, наличие царапин на стенах кабины, в том числе сделанных ногтями во время панического приступа.

Если комиссия установит, что пассажир скорее всего сам виноват в сложившейся ситуации, ей предстоит вызвать наряд полиции для фиксации намеренной порчи общедомового имущества. Взыскивать стоимость замены лифтовой кабины с граждан планируют в судебном порядке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03.23 / Город помнит своих спасителей: во Ржеве отмечают 80-летие освобождения от фашистов

10.10.22 / Миди или макси, но обязательно из денима: тенденции джинсовых юбок осени и секреты создания образов с ними

03.01.23 / Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России

04.12.22 / Мнение: Казус Дождя

11.07.22 / Volkswagen показал рестайлинговое кросс-купе Teramont X

15.12.22 / Новый внедорожник Tank 500 получил в КНР мощный гибридный двигатель в декабре 2022 года

12.05.22 / Бывший французский военный – я видел военные преступления «Азова» — и у меня есть доказательства

17.06.22 / Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев открывает новую эпоху сотрудничества в ЕС

10.12.21 / Польша опубликовала запись переговоров с бортом Ryanair, который посадили в Минске

11.03.22 / Мнение: Добровольцы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика