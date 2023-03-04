С 2024 года застрявших в лифте россиян будут штрафовать

В России решили бороться с намеренной порчей лифтов в многоквартирных домах. Государственная жилищная инспекция представила проект постановления правительства, согласно которому при спасательных бригадах будут созданы комиссии, оценивающие вину пассажиров лифта, если он застрял.

Первым регионом, где опробуют эффективность реформы, станет город-герой Волгоград. Ежегодно волгоградское ЖКХ теряет более 600 млн рублей из-за поломанных лифтов. Это самый высокий показатель в стране, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.

«Перед лифтёраи, первыми в шахту будут спускаться члены комиссии, которые дадут оценку состоянию тросов и подъёмного механизма», – делится деталями глава волгоградского жилищного надзора.

Следующие признаки будут говорить о вине пассажира в сложившейся ситуации: ножевые надрезы на металлических тросах, одновременное нажатие нескольких кнопок управления, наличие царапин на стенах кабины, в том числе сделанных ногтями во время панического приступа.

Если комиссия установит, что пассажир скорее всего сам виноват в сложившейся ситуации, ей предстоит вызвать наряд полиции для фиксации намеренной порчи общедомового имущества. Взыскивать стоимость замены лифтовой кабины с граждан планируют в судебном порядке.

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