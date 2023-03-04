 

СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье о реабилитации нацизма

04.03.2023, 18:35, Новости дня
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Сотрудники общества «Мемориал»* (признано в РФ иноагентом, ликвидировано судом) включали в списки репрессированных лиц сотрудничавших с фашистами людей, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело за реабилитацию нацизма возбуждено против неустановленных сотрудников общества «Мемориал»* (признан в РФ иноагентом, ликвидирован судом). По версии следствия, в списки репрессированных лиц включали  сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны предателей, передает ТАСС.

Напомним, Верховный суд России постановил ликвидировать международный «Мемориал»*. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что США и Евросоюз защищают ту часть деятельности организации «Мемориал»*, которая может быть использована против России.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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