Общество: На Западе затруднились объяснить причины дерусификации русских классиков живописи

Музей Metropolitan в Нью-Йорке так и не смог объяснить, почему трех великих русских художников теперь считает «украинскими». Айвазовский, Репин и Куинджи родились на территории Российской империи. Подобные явления происходят и в других точках мира: на этой неделе музей Амстердама назвал «великим украинцем» супрематиста Казимира Малевича. В чем причины культурной дерусификации и как к этому относиться?

Нью-йоркский музей Metropolitan так и не смог объяснить причины замены национальной принадлежности русских классиков живописи. В частности, музейщики не комментируют признание «украинцем» художника Архипа Куинджи (1842–1910). Куинджи – грек по национальности – родился и умер в Российской империи. РИА «Новости» несколько недель безрезультатно направляло запросы в пресс-службу музея с просьбой разъяснить ситуацию. Табличка рядом с картиной «Красный закат» подписана «Архип Иванович Куинджи, украинец, родился в Мариуполе в 1841 году, умер в Петербурге в 1910-м».

Одна из сотрудниц музея на условиях анонимности рассказала, что решение было принято в связи с конфликтом на Украине. По ее словам, она сама удивилась информации о том, что Куинджи «перевели в украинцы». В свою очередь сотрудник центрального бюро информации музея сказал, что причина заключается в городе, где родился художник, то есть он был родом из Мариуполя, а город был частью Украины. На поправку корреспондента о том, что Мариупольский уезд в то время был в составе Российской империи, а не Украины, музейный работник сообщила, что не знает, «в чем тогда дело».

Кампания по дерусификации русских классиков живописи подогревается украинскими пользователями Сети. В начале года в аккаунте (посвящен украинскому искусству) в Twitter (заблокирован в РФ) был размещен тред о том, почему Куинджи следует считать «украинским художником». Ветка набрала почти 1,5 тыс. лайков. «Все его знаменитые пейзажи были об Украине, Днепре и степях», – говорится в одном из твитов. В нем же упомянут «Красный закат», на котором изображен пылающий заход солнца над Днепром.

Этот же музей на своем сайте изменял подписи к картинам художников Ивана Айвазовского (1817-1900) и Ильи Репина (1844-1930). Причем национальность Айвазовского меняли дважды – сначала с русского на «украинца», а затем на «армянина».

Теперь в аннотации говорится, что Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) родился в Российской империи «в армянской семье в крымском портовом городе Феодосия на берегу Черного моря». Аналогичные изменения произошли с описанием к работе Айвазовского «Корабль в лунном свете». После 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, Украина пытались объявить Айвазовского своим, но эти попытки были безуспешными и многие музеи в то время продолжали считать Айвазовского русским. Тем не менее Национальная галерея Армении называет его «армянином», а Государственная Третьяковская галерея в Москве – русским.

Все три художника – Айвазовский, Куинджи и Репин – активно работали в XIX веке. В зависимости от места экспозиции их называют либо русскими, либо украинцами, учитывая перемещения в течение карьеры и изменение границ обеих стран. «Metropolitan постоянно исследует и изучает объекты в своей коллекции, чтобы определить наиболее подходящий и точный способ их каталогизации и представления, – сказал сайту ARTnews представитель музея. – Каталог работ был обновлен после исследований, проведенных в сотрудничестве с учеными в этой области».

Что касается Репина, то изменились подписи к его картинам «Пастух со стадом овец», «Портрет мальчика» и другим. В аннотациях говорится, что живописец родился в сельском украинском городе Чугуев, когда он был частью Российской империи. Ранее в краткой биографии художника его называли русским.

Подобными переименованиями занимались и другие музеи. Лондонская National Gallery теперь сообщает, что «Репин был ведущим художником русского реалистического движения в конце XIX века. Он родился в Украине и начинал как иконописец». Спустя два месяца после начала российской спецоперации галерея изменила название картины французского импрессиониста Эдгара Дега с «Русские танцовщицы» на «Украинских танцовщиц». Местная пресса писала, что это произошло по просьбе проживающих в Великобритании украинских пользователей Instagram (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta).

В 1899 году Дега создал целую серию композиций из 18 работ, посвященных русским танцовщицам. Находящаяся в нью-йоркском «Метрополитене» «Русская танцовщица» была переименована в этом году в «Танцовщицу в украинском наряде».

На днях художественный музей Амстердама Stedelijk у себя на сайте назвал русского художника Казимира Малевича (1879-1935) – ведущую фигуру в супрематическом движении – «великим украинцем». Вывод был сделан на основе того факта, что Малевич родился в Киеве. При этом в биографии не говорится о том, что Киев в 1879 году входил в состав Российской Империи.

«То, что делают Metropolitan и другие музеи, – абсолютный нонсенс.

Это все равно что называть итальянцами древнеримских авторов, скульпторов и прочих творцов лишь по той причине, что центральная часть Древнего Рима располагалась на территории современной Италии.

Куинджи русскоязычный грек. Он родился на территории Мариупольского уезда Российской империи», – отмечает первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия»).

Замена национальной принадлежности российских классиков происходит в угоду определенным политическим силам, уверен депутат. «Это некий психоз. Но музейщиков даже трудно винить в этом с учетом высокого уровня антироссийской пропаганды. Они жертвы медийных технологий. Сейчас убедить человека можно практически в чем угодно», – подчеркивает собеседник.

Шолохов напомнил, что российское профессиональное сообщество уже высказалось по поводу происходящего, пояснив его бессмысленность и указав на отсутствие какой-либо научности в замене национальной принадлежности российских классиков. «Формально можно даже возбудить уголовное дело, но это не имеет никакого смысла, будет лишь лить воду на мельницу тех, кто этим занимается – любая скандальная дискуссия повышает интерес к вопросу и из огромного объема информации вынести объективное мнение будет совершенно невозможно», – убежден депутат.

«Я призываю западных и украинских деятелей быть последовательными. Почему композитор Сергей Прокофьев остается у них русским композитором, хотя он родился в том же Донбассе (Сонцовка, Екатеринославская губерния Российской империи), недалеко от места рождения Куинджи. Почему Куинджи вдруг стал «украинцем», хотя никогда не подозревал об этом в своей жизни? Надо идти еще дальше – сейчас в кинотеатрах идет премьера фильма «Голда» о Голде Меир. Ее почему-то называют израильским политиком. Но надо быть последовательным – она же родилась в Киеве, ее нужно называть «украинским» политиком», – говорит донецкий политолог Владимир Корнилов.

Ранее в Украине даже говорили о том, что писатель Антон Чехов – «украинец», напоминает эксперт. «Однако сейчас улица Чехова в Киеве переименована. Они объявляют «украинцами» всех подряд, но тут же в рамках дерусификации преследуют этих писателей, поэтов, творческих деятелей, я уже не говорю о политиках и военных, как русских», – посетовал эксперт.

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