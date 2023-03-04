Артисты МСХТ привезли медикаменты и подарки для военных в Донбассе

Культурно-гуманитарная бригада Московского Современного Художественного Театра (КГБ МСХТ) передала сборные подарки, беспилотники и генераторы военным подразделениям в Донбассе.

Культурно-гуманитарная бригада Московского Современного Художественного Театра (КГБ МСХТ) посетила ряд военных подразделений в Донбассе, передала сборные подарки, медикаменты, генераторы, «птички», говорится в Telegram-канале КГБ МСХТ.

Бойцы подразделений зачитали письма детей, которые им передали деятели культуры, и поблагодарили за теплые слова и поддержку.

Ранее «Народный фронт» доставил в более чем 50 подразделений по всей линии соприкосновения от Херсонской области до ЛНР необходимую технику, амуницию. На счет праздничного сбора «Защитникам Отечества» поступило более 226,8 млн рублей. Президентское движение также приготовило бойцам традиционный подарок – 140 гитар, подписанных известными российскими артистами, в числе которых Николай Расторгуев, Юта, Владимир Машков.

До этого поддержать жителей Донбасса приехали актер Дмитрий Дюжев, певец Григорий Лепс и народная артистка Российской Федерации, певица Лариса Долина.

Певец SHAMAN выступил в Мариуполе и Луганске, также он дал концерт в Херсонской области.

Народный артист РФ Михаил Пореченков, донецкая поэтесса Анна Ревякина и артисты концертного ансамбля Центрального Дома Российской Армии посетили военный госпиталь, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных Сил России.

Самарский госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации, посетил актер Федор Добронравов.

—