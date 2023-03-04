 

Депутат Журавлёв: корейцы вставляют в аниме 25-й кадр, чтобы провоцировать самоубийства

04.03.2023, 17:33, Разное
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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв поддержал недавно принятое решение о приравнивании аниме и сопутствующего медиаконтента к экстремистским материалам на территории Российской Федерации.

В эфире телепрограммы «60 минут» он рассказал о том, что азиатская анимация изначально создавалась в качестве оружия.

По словам Журавлёва, корейцы-коллаборационисты, сдавшие свою страну Америке, изобрели аниме, чтобы противостоять идеологии чучхе и способствовать моральному разложению жителей КНДР. Для этого они внедрили 25-й кадр, который побуждает людей к суициду.

– Они это сделали, чтобы люди не слушали Ким Ир Сена, а уходили в знаменитый лес самоубийств и там делали понятно что. Поэтому в КНДР и огородились от всего этого дела: там нет компьютеров, нет телевизоров. Не от нищеты, нет. Это басни всё, что в Северной Корее нищета. Они просто вынуждены были огородиться от этой опасной электроники, а в остальном там сверхдержава по сути уже. Чтобы стать сверхдержавой, нужно запретить аниме, это абсолютно правильный путь, – сказал депутат.

Кроме того, как утверждает парламентарий, об опасности аниме предупреждали старцы и лично Владимир Ленин. Вчерашнее решение о запрете подобной медиапродукции и об уголовном преследовании её фанатов является «важнейшим направлением в сфере обеспечения национальной безопасности».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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