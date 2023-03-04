 

Депздрав: ревакцинироваться можно без первого компонента “Спутник V”

04.03.2023, 17:18, Разное
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О возможности ревакцинироваться без первого компонента рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на сайте мэра столицы появилась информация об отсутствии первого компонента вакцины “Спутник V”. В наличии пока есть только второй компонент.

Москва стала первым в мире городом, где началась вакцинация от коронавируса. В столице развернута огромная сеть прививочных пунктов, в том числе в частных клиниках.

Вакцинация проводится бесплатно. Записаться на прививку можно через порталы Госуслуг и mos.ru, приложения “Моя Москва” и “ЕМИАС.ИНФО”, а также непосредственно в поликлиниках.


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