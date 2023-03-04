Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.

На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.

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