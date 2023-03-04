 

Артист Шнуров опроверг сообщение о своих планах покинуть Россию

04.03.2023, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщение о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет уехать из России, оказались ложными, об этом сообщил сам артист.

По словам Шнурова, не нужно распускать сплетни, которые не подтверждены документами. Артист заявил, что живет в России. Также Шнуров сказал, что ему все равно, кто где проживает, говоря об уехавших за границу коллегах, передает ТАСС.

Ранее появлялись сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран, чтобы покинуть Россию.

Напомним, группа «Ленинград» дала концерт в сентябре 2022 года в «Лужниках», организаторы сообщили о 60 тыс. зрителей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.20 / Грузия решила возобновить международное авиасообщение

08.10.20 / Нобелевский лауреат по химии отреагировала на присуждение премии

26.09.20 / Байден сказал, чего ждет от Трампа на теледебатах

23.12.20 / “Семечки с безалкогольным пивом”. Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню

03.06.21 / На Каспии обнаружен крупнейший оползень

05.07.22 / В Польше решили передать компании из России под принудительное управление

20.07.20 / Европа оказалась основным источником коронавируса для России

30.08.20 / Индия отказалась от совместных с Россией учений «Кавказ-2020»

20.09.20 / На Донбассе в результате обстрела боевиками ранение получил украинский военный – штаб ООС

05.05.21 / Вышло срочное обновление iOS 14.5.1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика