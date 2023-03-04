Нешлифованный рис, цветы хризантемы и не только: семь древних китайских секретов красоты для безупречной кожи

Не будет преувеличением сказать, что очень многие люди мечтают о безупречной коже. Если это вы, есть замечательная новость. Древние китайские секреты красоты помогут вам добиться желаемого. Возьмите их на заметку, чтобы иметь возможность преобразиться.

Используйте традиционные китайские травы

Цветы хризантемы и ландыша, жимолость и многие другие растения помогут вам улучшить состояние кожи. Используйте их в качестве отваров для наружного применения (к примеру, можно самостоятельно сделать косметический лед, заварив травы и разлив отвар по небольшим емкостям) или проследите, чтобы эти растения входили в состав средств ваших средств по уходу. Они помогут уменьшить воспаление, заставят клетки быстро восстанавливаться, сумеют заживить ранки или трещинки. Кожа снова обретет упругость и засияет.

Очистите свой организм

Красота начинается изнутри, поэтому очень важно вовремя избавляться от токсинов и шлаков. Продумайте вариант очистительной диеты, и это будет глубокое очищение, ваши метаболические процессы не будут замедляться. Очень полезно устраивать себе разгрузочные дни, некоторые предпочитают голодать по одному дню в неделю.

Благодаря очищению укрепится иммунная система, и это однозначно положительно отразится на состоянии вашей кожи. Она станет более гладкой, упругой и сияющей. Воспользуйтесь этим советом, и результат не заставит себя долго ждать.

Пейте полезные чаи и используйте специи

Чай является не только вкусным, но и полезным и даже целебным напитком. Его также можно назвать напитком красоты, особенно если речь идет о зеленом чае. Он содержит катехины, обеспечивающие антиоксидантную активность кожи. Выпивайте в день по чашке зеленого чая с имбирем, и ее состояние заметно улучшится. Также полезны такие травы, как ромашка, ягоды годжи, уже упомянутый имбирь. Потребляйте чеснок, рекомендуется съедать по одному зубчику в день.

Используйте технику гуаша

Речь идет о массаже, который вы сможете сделать себе сами, и который является невероятно полезным. Он снимает отеки, помогая уйти лишней жидкости, благодаря чему кожа становится более упругой, подтянутой и гладкой (разглаживаются морщины).

Техника заключается в использовании небольших круговых движений пальцами рук. Не торопясь, двигайтесь от уха до скулы, затем до носа. Прикосновения должны быть нежными, чтобы кожа не растягивалась. Затем двигайтесь от подбородка до лба также массирующими движениями. Такой массаж можно делать произвольное количество раз в день.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Сделайте маску для лица

Это очень популярная в Китае маска, которую используют многие представительницы прекрасного пола. Соберите такие ингредиенты, как порошок из раковин устриц, мед и яичный желток, все их соедините, чтобы получилась пастообразная консистенция. Если нет возможности использовать устричный порошок, используйте жемчужный.

Маску следует нанести на лицо и дать возможность высохнуть. В это время можете полежать и помечтать о чем-то хорошем или заняться несложными делами. Когда паста высохнет, и на лице образуется корочка, смойте маску прохладной водой. Такая процедура помогает снять воспаление и делает кожу неимоверно привлекательной.

Осветлите лицо

Эта процедура помогает выровнять цвет лица, а также избавляет от морщин (в том числе от «гусиных лапок») и тонизирует кожу. Измельчите листья мяты до однородной консистенции пасты. Нанесите на лицо и дайте ей просохнуть, затем смойте прохладной водой. Китаянки очень любят использовать простые домашние средства, и мята является одним из этих средств. К счастью, у нас она также не является дефицитом, к тому же не очень дорого стоит. Поэтому осветление лица станет полезной процедурой для кожи, которая не «напугает» ваш кошелек.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Используйте натуральный тоник для кожи

Для сияющей кожи необходимы тоники, и один из них вы можете сделать самостоятельно. Он очень эффективен, поскольку помогает уменьшить поры и улучшить цвет лица. Его почитательницами являются не только китайские, но и корейские представительницы прекрасного пола. Приготовить тоник очень просто. Нужно залить нешлифованный рис водой и оставить на некоторое время.

Готовность вы определите по цвету воды – она станет белой, похожей на разведенное в ней молоко. Намочите ватный диск и аккуратно протрите им лицо. Проделывайте эту процедуру ежедневно, это поможет вашей коже омолодиться и стать максимально привлекательной (а также здоровой).

Дополнительные рекомендации

Как уже было сказано, зеленый чай, ромашка, имбирь и чеснок являются невероятно полезными для кожи. Поэтому надо сделать так, чтобы эти ингредиенты стали постоянными в уходе и даже рационе.

Секрет сияющей кожи китайских представительниц прекрасного пола кроется в том, что они едят красные финики и ягоды годжи. Эти продукты очень вкусны и питательны, они могут использоваться в качестве перекуса, поскольку помогают избавиться от чувства голода и компенсировать желание съесть что-то сладкое. Плюс ко всему, они благоприятно действуют на кожу и эффективно улучшают ее состояние.

Китайский уход за кожей состоит в правильном питании. Люди стараются потреблять меньше мяса и молочных продуктов, больше фруктов и овощей. Также они уделяют много внимания медитации, это помогает им эффективно бороться со стрессами и оставаться спокойными, невзирая ни на что.

Китайцы до самого преклонного возраста не забывают заниматься спортом и очень любят выполнять разные физические упражнения. Все это в комплексе позволяет им сохранить молодость и идеальное состояние кожи, поскольку оно напрямую зависит от образа жизни человека.