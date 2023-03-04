Apple скоро представит новый iPhone

Apple может представить iPhone 14 Plus и 14 Plus в желтом цвете. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на неподтвержденный источник.

По данным нескольких источников, PR-команда Apples планирует запустить продукт на следующей неделе. Вероятность того, что Apple представит новый цвет iPhone 14, не исключена, учитывая тот факт, что iPhone 13 был анонсирован в зеленом цвете 8 марта 2022 года. Последний смартфон Apple в желтом цвете был выпущен вместе с iPhone 11. iPhone 11 стал последним смартфоном Apple, выпущенным в желтом цвете. Журналисты также отмечают, что маловероятно, что iPhone 14 Pro будет выпущен в желтом цвете. Он будет похож на золотую версию.

Весной Apple выпускает iPhone, которые еще находятся в производстве, в новых цветах, чтобы увеличить продажи в течение цикла устройства. В марте прошлого года Apple выпустила iPhone 13 в зеленом цвете и iPhone 13 mini в зеленом цвете. iPhone 12 и 12 min в фиолетовом цвете были представлены в апреле 2021 года.”Газета.Ru” ранее сообщала, что iPhone 15 Pro может оказаться без знаменитого переключателя бесшумного режима.