Редкая ошибка драйвера AMD может вызвать “синий экран смерти”, и Windows необходимо переустановить

Пользователи AMD Radeon могут столкнуться с необычной ошибкой. Она вызывает синий экран смерти во время установки драйвера, а иногда даже приводит к сбросу компьютера к заводским настройкам. Об этой ошибке сообщило издание PCWorld.

Баг может активироваться только при наличии нескольких факторов. Обновления системы должны быть установлены одновременно с установкой драйвера AMD Adrenalin Driver с активированной опцией “Сброс заводских настроек”. Это может привести к появлению на компьютере “синего экрана смерти”, и может потребоваться переустановка Windows. Чтобы избежать серьезных ошибок в системе вашего компьютера, убедитесь, что на нем не установлены другие программы. Только после этого можно установить AMD Adrenalin.Компания AMD признала наличие проблемы и начала работу над ее решением. Следует отметить, что вероятность столкнуться с подобной ошибкой в будущем крайне мала.