 

Миллионы от продажи московской недвижимости Лобода решила направить украинской армии

04.03.2023, 15:57, Разное
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После начала специальной военной операции на Украине Светлана Лобода покинула Россию и больше сюда ни ногой. К тому же, как говорят, ей закрыт въезд в нашу страну на 50 лет.

Сегодня певица все чаще поет и пишет на украинском, помогает украинским беженцам и родному городу Ирпень. Она тратит на это миллионы! Еще артистка при содействии профессиональных психологов открыла и Help Center для помощи украинцам. На афишах ее выступлений стоит желто-синий флаг со словами, что, мол, средства от концертов пойдут на помощь Незалежной.

А теперь артистка решила помогать и украинской армии. Об этом она сообщила в социальных сетях. Кто-то запустил слух, что-де Лобода имеет элитную столичную и подмосковную недвижимость. Мол, сейчас певица от всего многомиллионного имущества избавляется.

Артистку это рассмешило.
Ведь это фейк чистой воды. “Я жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать и отправить деньги ЗСУ (Збройні Сили України – Вооруженные Силы Украины – Прим. ред.).

Ранее мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко заявил: “Лобода передала для нас в тероборону автомобиль – бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай Бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 миллиона гривен (3 165 000 рублей – Прим. ред.) для покупки бронежилетов и турникетов”.


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