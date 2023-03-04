 

Владимир Зеленский заявил о желании Украины начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году

04.03.2023, 15:38, Новости дня
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Киев стремится завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, и хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский главе Европарламента Роберте Метсоле.

На встрече во Львове с Метсолой Зеленский призвал главу Европарламента усилить санкции против России. Президент Украины заявил, что Киев стремится, как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций ЕК, и готов начать переговоры о вступлении в Евросоюз уже в этом году, передает ТАСС.

Напомним, руководители государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в Евросоюз.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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