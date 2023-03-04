В Австрии ответили на критику по поводу недостаточной помощи Украине

Читатели издания Exxpress резко отреагировали на критику ряда западных стран, которые упрекают Австрию в недостаточной помощи, оказываемой Киеву.

Отмечается, что Австрия находится на четвертом месте по объемам предоставляемой ВСУ военной помощи, передает РИА «Новости».

По словам одного из пользователей, Австрия оказывает слишком большую поддержку Киеву. Еще один читатель указал, что гуманитарная помощь в Украине попадает коррумпированным чиновникам.

Еще один читатель заявил, что самой большой помощью для Украины стало бы начало мирных переговоров.

Ранее читатели издания Exxpress раскритиковали украинцев за дорогой отдых на фоне разрушающейся украинской экономики.

—