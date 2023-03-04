Эффектные модели комбинезонов на весну из денима, с лого-принтом и не только

Комбинезоны снова в тренде, и это просто замечательно, поскольку они относятся к разряду очень стильной, красивой и практичной одежды. Особо привлекательно они смотрятся весной, когда вы сможете снять верхнюю одежду и удачно стилизовать комбинезон. Ниже представлены два типа оригинальных моделей, среди которых вы можете выбрать лучшее.

Однотонные

Очень стильно смотрится комбинезон из денима. Поскольку джинсовая одежда гармонично сочетается с любыми другими вещами, вы можете выбрать верх, который вам больше всего импонирует (в том числе и топы с принтами).

Замечательным решением будет выбрать комбинезон из натуральной ткани, к примеру, льна. Модель бежевого или оливкового цвета будет гармонично сочетаться с другими расцветками. К примеру, если вы хотите сделать комплект одежды нарядным, наденьте комбинезон с белой блузой.

Кожаные изделия снова в тренде, и комбинезон не является исключением. Сочетайте его с черно-белой кофтой с вертикальной полоской, это будет очень стильно и эффектно.

Если вам импонирует джинсовая ткань, выберите нейтральный цвет, к примеру, черный или серый. Комбинезон с черно-белым топом — это очень стильный и креативный наряд на весну.

Весной в мое яркие цвета. Речь идет о розовых и красных, салатовых и голубых, желтых и оранжевых цветах в виде монохромных нарядов. Выберите любой цвет комбинезона и сочетайте с таким же цветом или оттенком топа.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

С принтами

Очень стильно смотрится комбинезон с анималистичным принтом. Выберите любой вариант расцветки и сочетайте с однотонным топом.

Также не менее привлекательно выглядит комбинезон с лого-принтом. Логомания возвращается, поэтому выбирайте любимый бренд или ищите ткань «газетку», из которой получится отличный комбинезон.

Клетка снова в тренде, и вы можете использовать ее в качестве основы для комбинезона. Можно сочетать с цветным верхом.

Полоска также снова популярна, поэтому смело выбирайте вертикальную полоску для пошива. Комбинезон будет смотреться просто потрясающе.