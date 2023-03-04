 

Победа России! – Госдума пересмотрела результаты Крымской войны

04.03.2023, 15:33, Разное
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Государственная дума приняла постановление «Об итогах Крымской войны 1853-1856 гг».

Согласно документу, ответственными за разжигание конфликта признаны Великобритания и Франция, которые обязаны компенсировать России все издержки.

– Лондон и Париж тогда спровоцировали конфликт, они нагло влезли в небольшой спор между нашей страной и Турцией. Поэтому англичане и французы должны покаяться и выплатить России репарации, – заявил депутат Анатолий Вассерман.

Парламентарии оценили потери Российской империи в Крымской войне в 10 миллионов золотых рублей, что по современному курсу соответствует 700 миллиардов долларов.

В ближайшее время МИД России направит официальные требования Великобритании и Франции выплатить компенсацию и принести Москве публичные извинения за агрессию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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