«Они нас так ненавидят… Объясни мне, нас-то за что?!»

О чем говорит приграничный с Украиной Брянск спустя год после начала СВО

Год назад, прожив на своей малой родине неделю, я написала о том, как соцсети и официальные новости моего города отреагировали на начало военной операции. Шок и недоумение, неготовность принять новую реальность — все это сквозило во всех разговорах. Оттого они были многословными и сбивчивыми. «Зачем?» и «Что будет дальше?» — самые частые вопросы к себе и власти.

За «февраль, который длится год», мои земляки ответов на свои вопросы не получили. А те, что летят из официального эфира, больше похожи на шаманские заклинания.

Город, на границу которого регулярно прилетают снаряды с украинской стороны, похоже, не верит уже ни власти, ни себе. Растерянность и озлобление, усталость и моральное истощение — все это в комментах к городским новостям, где прорванная канализация в рейтинге новостей уже повыше очередного некролога. Мой родной город — типичный «клиент» для психотерапевта — специалиста по затяжным депрессиям.

На остановке с рекламного щита смотрит прямо в глаза Z-идол Шаман. 16 марта он будет в Брянске петь о том, как это быть русским. Послушать можно за 3–4 тысячи рублей.

На баннере с грязным от мартовского дождя российским флагом надпись: «Вступай в ряды волонтеров Z, обеспечь будущее своих детей!»

Из телефонного разговора:

«…Может, ты все-таки знаешь, будет ли вторая волна мобилизации? Мы Виталика прятать уже заколебались. То в деревне у одной бабки, то у тетки моей. Ошивается без дела, дуреет…»ИЗ НОВОСТЕЙ:

В городе Дятьково Брянской области завтра, 19 февраля, простятся с погибшим в ходе спецоперации Алексеем Головлевым. Он выполнял боевые задачи в составе ЧВК «Вагнер».

В Москве суд не смягчил приговор Артему Скакалину из Тамбова. Ранее его осудили на семь лет в Брянске за попытку воевать против РФ. Мужчина являлся сторонником нацистской идеологии. Он договорился с вербовщиком, который пообещал ему пересечь границу с Украиной.

В Володарском районе Брянска заметили опасность возле кинотеатра «Салют». Рядом с детской площадкой — открытый люк. Местных жителей просят быть осторожнее.

В Брянске родным погибшего в ходе СВО старшины Александра Затонских передали орден Мужества. Память военнослужащего почтили минутой молчания.

Алексей Головлев. Фото: соцсети

Из комментариев:

— Награда это хорошо, но она не вернет никому ни мужа, ни отца, ни сына!

— Кому теперь нужны его дети? Государству?

Из телефонного разговора:

«…Я тут подписалась на украинский телеграм-канал. Мы ж тут совсем рядом, хоть знать, что происходит. Я вообще в шоке — они нас так ненавидят… Объясни мне, нас-то за что?!»ИЗ НОВОСТЕЙ:

В Новозыбкове состоялось торжественное открытие первичных отделений РДДМ «Движение первых».

В Брянской области 2588 мобилизованных получили в 2022 году единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели потратили 517,6 миллиона рублей.

Для Брянского аэропорта, который остается закрытым с начала спецоперации, приобрели новые кресла в зале ожидания. Некоторые секции подходят для инвалидов-колясочников.

Лишение свободы сроком до 15 лет за дискредитацию участников спецоперации. Такие поправки в УК РФ внесены в Госдуму, сказал спикер ГД РФ Володин.

Из комментариев:

— Среди помилованных вагнеровцев есть уголовник, который убил свою бабушку, ветерана войны, молотком из-за денег. И такие люди вернутся и будут ходить по одним улицам с нами, и их еще дискредитировать нельзя теперь.

— Он награждён орденом из рук, сами понимаете, кого.

— Начни утро с репрессий.

— Я так понимаю, это поправка для уголовников-вагнеровцев? Чтобы никто не смел сказать, что они воры, убийцы, преступники? Они герои?

— Ты думаешь, эти потаскухи, что здесь пишут, в РФ находятся)))

— Хохляцкие задроты и сбежавшие сцыкуны, ваши труды напрасны.

— У меня вопрос: «С каких пор огурцы стали стоить на вес золота? В магазине не подступишься ни к огурцам, ни к помидорам. Просто заоблачный ценник.

Брянск. Пожар на территории нефтебазы, 2022 год. Фото: Наталья Каштанова / ТАСС

ИЗ НОВОСТЕЙ:

В школе № 3 города Сельцо состоялся траурный митинг в память о выпускнике Руслане Дерменжи, погибшем в ходе спецоперации. В честь героя на здании установили мемориальную доску. Перед смертью он прикрыл боевых товарищей, до последнего отражая атаки противника. Его последние слова: «Отходите, пацаны. Я прикрою».

Еще одна печальная весть пришла в Брянскую область в деревню Добрунь. Погиб наш земляк Рудин Сергей Алексеевич 12.05.1995 года рождения при выполнении боевой задачи на Украине. Остались жена и семимесячная дочь.

Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически. Оружием — усиленно».

Из комментариев:

— Байден привез новую партию «дури»?

— Да нет, передал очередную партию мощного точного оружия.

— Извращенец нацистский, опять обдолбался?

— Шут вымылся и с новыми силами решил двинуть на Крым.

— Ну не хочет Крым на Украину и в Донбасс тоже!!!

— Да уж… тут даже говорить ничего. Что этот лезет, только обостряя конфликт. Что комментаторы…

— Ты бы на его месте оставил бы страну? Как хорошо, что такие, как ты, не имеют высоких должностей, комментарии от подобных лиц больше похожи на глупый байт, пишущийся с фейковых страниц, на которых 0–15 друзей и 0 записей, 0 фоток.

— Зелебобик закончит свою клоунаду, как Гитлер, и он это сам знает. И, когда ввязывался во всю эту байду, он знал, чем для него это закончится. Военному преступнику в лучшем случае светит пожизненное.

— Союз тоже был нерушим. А Зеленский не с хохлами, а с цивилизованным миром.

— Следующей заварушкой будет Приднестровье с Молдавией, судя по всему.

ИЗ НОВОСТЕЙ:

Жители Брянской области приглашаются на службу в полицию ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. Желающим предлагают хорошие условия работы и льготы. В ОВД будут принимать без испытаний.

В Стародубской школе № 1 проходит ярмарка благотворительности, приуроченная к масштабной акции «Все для победы». В ней принимают участие многие родители и дети, предоставив на ярмарку вкусную выпечку и предметы ручной работы. Все собранные средства будут направлены в фонд проекта народного фронта «Все для победы!» и для чествования военных, встреча с которыми состоится в школе 22 февраля.

Стародуб прощается с погибшим в ходе СВО Эльшаном Керимовым. Наш земляк служил разведчиком-снайпером, в марте ему исполнилось бы 25 лет.

Брянцы узнали о незначительном росте цен на медикаменты. Данные за январь опубликовал Брянскстат. Стоимость медикаментов составила 101,15 процента.

Ярмарка благотворительности в Стародубской школе №1, приуроченная к масштабной акции «Всё для победы». Фото: соцсети

Из комментариев:

— Проще уже говорить, что не подорожало после …

— А Вам-таки есть шо перечислить? По-моему, подорожало ВСЁ, и далеко не на уровень официальной статистики.

— Заботиться надо сейчас о Кремле Как тяжко нести им нелегкое бремя А мы как-нибудь уж привыкнем к земле И все будем там, только в разное время

— А за дискредитацию эталонной медицины еще не дают по десяточке?

— Санкции нам не страшны и только на пользу, как говорил Путин.

Из телефонного разговора:

«…У меня сегодня брата прямо с работы отправили на границу с Украиной укрепления копать. Отказаться? Да как откажешься, тут же уволят, а у него двое детей».ИЗ НОВОСТЕЙ:

Брянск попал на карту городов, до которых достанут поставляемые ВСУ ракеты Storm Shadow. Уточняется, что дальность поставляемых ракет составляет 250 километров. В случае запуска ракет с территории Украины под удар попадут такие города, как Брянск, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов-на-Дону.

В Клинцовском районе проходят акции «Дорога к обелиску» и «Посылка солдату». Работники культуры организовали уборку возле обелиска воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной.

Комики Пономаренко и Бандурин с аншлагом выступили в брянском поселке Локоть. Зрители получили заряд бодрости и хорошего настроения.

В ходе СВО на Украине погиб командир отделения Григорий Пашук из Брянской области.

Брянская прокуратура не нашла нарушений в спиле 23 деревьев на улице Куйбышева из-за переноса электросетей. В ноябре прошлого года комиссия, в составе которой были представители местной администрации, пришла к выводу о возможности валки 23 деревьев. Среди них каштан, береза и ель. Объясняется это тем, что деревья попадали в зону производства работ по устройству линий наружного освещения.

Под Орлом военнослужащих снова не пустили в кафе «На привале». По словам бойца, их в кафе не пустили покушать. Ранее подобный инцидент уже произошел в этом же кафе. Там также отказались обслужить военных.

Госслужащих могут обязать пройти курсы военной подготовки. С инициативой в правительство обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Акция «Дорога к обелиску». Фото: соцсети

Из комментариев:

— Их надо на курсы, как выжить на 11 тысяч рублей.

— Для таких госслужащих окопы расширять придется…

— Семимильными шагами шагаем в милитаризацию. Гениально. Больше они ничего предложить уже не смогут. Капаем глубже, дно рядом!

— Генерал Лебедь говорил: «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится», — вся суть в этом…

— Кто бы мог подумать, что этим кошмаром закончатся 23 года путинской «стабильности», а помните, он обещал, что в 2020 году РФ будет одним из передовых государств, обещал безвизовое перемещение по миру, а тут на тебе — в бомбоубежище все(((

Из телефонного разговора:

«…У меня на работе начальница отдела, муж у нее эфэсбэшник. Так она вся из себя патриотка. Заходит к нам в отдел и так бодренько: «Ну что, девочки, теплые носки своим мужьям купили? В окопах не жарко». А девочки так прям сжались все. А ей-то чего? Ее дома отсидится…»ИЗ НОВОСТЕЙ:

Из Клинцовского района Брянской области пришла траурная новость о гибели мобилизованного Дмитрия Коцебо. На момент гибели ему было 33 года. Все, кто знал Дмитрия Коцебо, запомнят его как доброго, порядочного и мужественного человека.

Брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки» записал и представил клип на патриотическую песню «Жить». Премьера стала прекрасным подарком в День защитников Отечества. Музыкальную композицию создали во время проекта «Zащитникам Отечества и единстVa!».

Брянский народный фронт анонсировал масштабный сбор средств для защитников Отечества. Он приурочен к предстоящему Дню защитника Отечества. Всероссийский проект организован при поддержке российских телеканалов и медиахолдингов. На собранные средства будут закуплены автомобили повышенной проходимости, коптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, мобильные бани и другое.

В Госдуме предложили передавать автомобили злостных нарушителей ПДД на нужды армии.

Брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки». Фото: соцсети

Из комментариев:

— Ждем «бентли» и «роллсы» на передовой.

— Все больше и больше становится любопытно: а проходят ли депутаты диспансеризацию, в т.ч. у психиатра и нарколога?

— Давайте имущество чинуш передавать на нужды народа.

— Большой бизнес показал фигуру, с нищих трусить начали. Не пора ли уже национализировать нефть, газ, металлы и т.д.? Ребят жалко. Придется хоть чем-то помогать.

— Хоть один чиновник-«Z-патриот» отдал свою машину на нужды военных?

ИЗ НОВОСТЕЙ:

Брянск занял «золотую середину» в рейтинге культурных городов. Список составили исследователи из Высшей школы экономики. Город оказался на 55-м месте. В первую пятерку попали Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда.

В прошлом году 2938 жителей Брянской области уехали из Российской Федерации. В основном они отправлялись в страны СНГ. Об этом сообщает Брянскстат. Это больше, чем в 2021 году, почти в три раза.

В Брянской области в поселке Клетня вручили орден Мужества матери Александра Терентьева, погибшего в зоне проведения спецоперации.

Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Орден Мужества Александра Терентьева, погибшего в зоне проведения спецоперации. Фото: соцсети

Из комментариев:

— Наши там что, уснули? Понабирают малолеток, на ***, а потом ждут, сами не зная чего.

— Нас бомбят, а у мэра всегда улыбка на устах издевательская, будто ему все до фени.

— Да им все пофиг. У меня баня вдребезги разбита, дом как решето, они все приезжали, посмотрели и опять будут нас кормить завтраками.

— Бандеровцы стали еще кровожадней, чем были фашисты в ВОВ.

ИЗ НОВОСТЕЙ:

В Брянске отменили массовые гуляния на Масленицу. Традиционные массовые гуляния с лазанием на столб и сжиганием чучела решено не проводить. Всё — ради безопасности населения.

Неравнодушные прихожане брянского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» собрали деньги, на которые был приобретен новенький УАЗ-«буханка» для российских военнослужащих в зоне СВО.

Брянцев приглашают испытать свои силы в конкурсе эстрадной песни «Новая Фортуна-2023». В этот раз участники должны будут исполнить песни только российских или советских композиторов и поэтов на русском языке. Также каждому участнику нужно будет подготовить минимум один номер патриотической направленности.

Сотрудники Брянской таможни решили помочь волонтерам движения «ZOV32» в изготовлении маскировочных сетей для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Они уже успели сплести шесть больших изделий для техники и установок ПВО.

Корреспонденты «РИА Новости» показали улицы Артемовска (Бахмута. — Ред.) и масштабы боев за город.

Сотрудники Брянской таможни помогают волонтерам движения «ZOV32» в изготовлении маскировочных сетей для военнослужащих. Фото: соцсети

Из комментариев:

— Одни руины! Жалко город и людей! Всем мирного неба над головой!

— Одним весело, другим выгодно, вот и все…

— Судя по внешнему виду, там жили одни нацисты, потому город весь разбомбили. Освободили, так сказать.

— Вагнер — сила, там, где мы, там мир!

— Город, которого нет.

— Город отстроят, а мразь бандеровскую надо выковырнуть.

— Ну и нахера сделали из города руины? Ну и нахера испортили людям жизнь? Ради чего это делается?

Из телефонного разговора:

«…Я тут соседку встретила, у нее мужа забрали еще в сентябре, она ему каждый месяц термобелье шлет на фронт. Похудела за эти месяцы, одна тень. У них же три девочки, думали не заберут, а старшей как раз осенью 16 исполнилось, и вроде как ребенком уже не считается… Я Веру спрашиваю: «Как дела?», а она мне: «Я вот шторы новые купила. Саша приедет, повесит». И смотрит на меня… «Ведь приедет, да, Лен?»ПРОДОЛЖЕНИЕ

—