«Они нас так ненавидят… Объясни мне, нас-то за что?!»
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О чем говорит приграничный с Украиной Брянск спустя год после начала СВО
Год назад, прожив на своей малой родине неделю, я написала о том, как соцсети и официальные новости моего города отреагировали на начало военной операции. Шок и недоумение, неготовность принять новую реальность — все это сквозило во всех разговорах. Оттого они были многословными и сбивчивыми. «Зачем?» и «Что будет дальше?» — самые частые вопросы к себе и власти.
За «февраль, который длится год», мои земляки ответов на свои вопросы не получили. А те, что летят из официального эфира, больше похожи на шаманские заклинания.
Город, на границу которого регулярно прилетают снаряды с украинской стороны, похоже, не верит уже ни власти, ни себе. Растерянность и озлобление, усталость и моральное истощение — все это в комментах к городским новостям, где прорванная канализация в рейтинге новостей уже повыше очередного некролога. Мой родной город — типичный «клиент» для психотерапевта — специалиста по затяжным депрессиям.
На остановке с рекламного щита смотрит прямо в глаза Z-идол Шаман. 16 марта он будет в Брянске петь о том, как это быть русским. Послушать можно за 3–4 тысячи рублей.
На баннере с грязным от мартовского дождя российским флагом надпись: «Вступай в ряды волонтеров Z, обеспечь будущее своих детей!»
Из телефонного разговора:
«…Может, ты все-таки знаешь, будет ли вторая волна мобилизации? Мы Виталика прятать уже заколебались. То в деревне у одной бабки, то у тетки моей. Ошивается без дела, дуреет…»ИЗ НОВОСТЕЙ:
Алексей Головлев. Фото: соцсети
Из комментариев:
— Награда это хорошо, но она не вернет никому ни мужа, ни отца, ни сына!
— Кому теперь нужны его дети? Государству?
Из телефонного разговора:
«…Я тут подписалась на украинский телеграм-канал. Мы ж тут совсем рядом, хоть знать, что происходит. Я вообще в шоке — они нас так ненавидят… Объясни мне, нас-то за что?!»ИЗ НОВОСТЕЙ:
Из комментариев:
— Среди помилованных вагнеровцев есть уголовник, который убил свою бабушку, ветерана войны, молотком из-за денег. И такие люди вернутся и будут ходить по одним улицам с нами, и их еще дискредитировать нельзя теперь.
— Он награждён орденом из рук, сами понимаете, кого.
— Начни утро с репрессий.
— Я так понимаю, это поправка для уголовников-вагнеровцев? Чтобы никто не смел сказать, что они воры, убийцы, преступники? Они герои?
— Ты думаешь, эти потаскухи, что здесь пишут, в РФ находятся)))
— Хохляцкие задроты и сбежавшие сцыкуны, ваши труды напрасны.
— У меня вопрос: «С каких пор огурцы стали стоить на вес золота? В магазине не подступишься ни к огурцам, ни к помидорам. Просто заоблачный ценник.
Брянск. Пожар на территории нефтебазы, 2022 год. Фото: Наталья Каштанова / ТАСС
ИЗ НОВОСТЕЙ:
Из комментариев:
— Байден привез новую партию «дури»?
— Да нет, передал очередную партию мощного точного оружия.
— Извращенец нацистский, опять обдолбался?
— Шут вымылся и с новыми силами решил двинуть на Крым.
— Ну не хочет Крым на Украину и в Донбасс тоже!!!
— Да уж… тут даже говорить ничего. Что этот лезет, только обостряя конфликт. Что комментаторы…
— Ты бы на его месте оставил бы страну? Как хорошо, что такие, как ты, не имеют высоких должностей, комментарии от подобных лиц больше похожи на глупый байт, пишущийся с фейковых страниц, на которых 0–15 друзей и 0 записей, 0 фоток.
— Зелебобик закончит свою клоунаду, как Гитлер, и он это сам знает. И, когда ввязывался во всю эту байду, он знал, чем для него это закончится. Военному преступнику в лучшем случае светит пожизненное.
— Союз тоже был нерушим. А Зеленский не с хохлами, а с цивилизованным миром.
— Следующей заварушкой будет Приднестровье с Молдавией, судя по всему.
ИЗ НОВОСТЕЙ:
Ярмарка благотворительности в Стародубской школе №1, приуроченная к масштабной акции «Всё для победы». Фото: соцсети
Из комментариев:
— Проще уже говорить, что не подорожало после …
— А Вам-таки есть шо перечислить? По-моему, подорожало ВСЁ, и далеко не на уровень официальной статистики.
— Заботиться надо сейчас о Кремле Как тяжко нести им нелегкое бремя А мы как-нибудь уж привыкнем к земле И все будем там, только в разное время
— А за дискредитацию эталонной медицины еще не дают по десяточке?
— Санкции нам не страшны и только на пользу, как говорил Путин.
Из телефонного разговора:
«…У меня сегодня брата прямо с работы отправили на границу с Украиной укрепления копать. Отказаться? Да как откажешься, тут же уволят, а у него двое детей».ИЗ НОВОСТЕЙ:
Акция «Дорога к обелиску». Фото: соцсети
Из комментариев:
— Их надо на курсы, как выжить на 11 тысяч рублей.
— Для таких госслужащих окопы расширять придется…
— Семимильными шагами шагаем в милитаризацию. Гениально. Больше они ничего предложить уже не смогут. Капаем глубже, дно рядом!
— Генерал Лебедь говорил: «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится», — вся суть в этом…
— Кто бы мог подумать, что этим кошмаром закончатся 23 года путинской «стабильности», а помните, он обещал, что в 2020 году РФ будет одним из передовых государств, обещал безвизовое перемещение по миру, а тут на тебе — в бомбоубежище все(((
Из телефонного разговора:
«…У меня на работе начальница отдела, муж у нее эфэсбэшник. Так она вся из себя патриотка. Заходит к нам в отдел и так бодренько: «Ну что, девочки, теплые носки своим мужьям купили? В окопах не жарко». А девочки так прям сжались все. А ей-то чего? Ее дома отсидится…»ИЗ НОВОСТЕЙ:
Брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки». Фото: соцсети
Из комментариев:
— Ждем «бентли» и «роллсы» на передовой.
— Все больше и больше становится любопытно: а проходят ли депутаты диспансеризацию, в т.ч. у психиатра и нарколога?
— Давайте имущество чинуш передавать на нужды народа.
— Большой бизнес показал фигуру, с нищих трусить начали. Не пора ли уже национализировать нефть, газ, металлы и т.д.? Ребят жалко. Придется хоть чем-то помогать.
— Хоть один чиновник-«Z-патриот» отдал свою машину на нужды военных?
ИЗ НОВОСТЕЙ:
Орден Мужества Александра Терентьева, погибшего в зоне проведения спецоперации. Фото: соцсети
Из комментариев:
— Наши там что, уснули? Понабирают малолеток, на ***, а потом ждут, сами не зная чего.
— Нас бомбят, а у мэра всегда улыбка на устах издевательская, будто ему все до фени.
— Да им все пофиг. У меня баня вдребезги разбита, дом как решето, они все приезжали, посмотрели и опять будут нас кормить завтраками.
— Бандеровцы стали еще кровожадней, чем были фашисты в ВОВ.
ИЗ НОВОСТЕЙ:
Сотрудники Брянской таможни помогают волонтерам движения «ZOV32» в изготовлении маскировочных сетей для военнослужащих. Фото: соцсети
Из комментариев:
— Одни руины! Жалко город и людей! Всем мирного неба над головой!
— Одним весело, другим выгодно, вот и все…
— Судя по внешнему виду, там жили одни нацисты, потому город весь разбомбили. Освободили, так сказать.
— Вагнер — сила, там, где мы, там мир!
— Город, которого нет.
— Город отстроят, а мразь бандеровскую надо выковырнуть.
— Ну и нахера сделали из города руины? Ну и нахера испортили людям жизнь? Ради чего это делается?
Из телефонного разговора:
«…Я тут соседку встретила, у нее мужа забрали еще в сентябре, она ему каждый месяц термобелье шлет на фронт. Похудела за эти месяцы, одна тень. У них же три девочки, думали не заберут, а старшей как раз осенью 16 исполнилось, и вроде как ребенком уже не считается… Я Веру спрашиваю: «Как дела?», а она мне: «Я вот шторы новые купила. Саша приедет, повесит». И смотрит на меня… «Ведь приедет, да, Лен?»ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Источник: Новая газета
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