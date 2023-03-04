Мнение: Граница

Пошли вбросы, что в Брянской области «украинские диверсанты» буквально на несколько часов опередили масштабную провокацию ФСБ. Мол, готовилась «нападение под ложным флагом» с огромным количеством жертв мирного населения, в том числе детей и женщин, с заложниками, с листовками. Но Украина, якобы, узнала о планах ФСБ и предотвратила провокацию, направив в приграничные районы «диверсантов». Которые прошли по коридору, якобы, расчищенному для «своих». И так же спокойно ушли.

У того, кто придумал такой сценарий развития событий – буйная фантазия.

В конце февраля прошлого года я был в командировке в Брянске.

Планировал съездить в село Подывотье Севского района, родную деревню трехкратного Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Мне показалось любопытном, что Большунов тренировался, наматывая десятки километров вдоль реки Лубянка. Начинал тренировку в России, забегал на территорию Украины и возвращался в Подывотье.

Но в в родную деревню лыжника Большунова я так и не попал. Потому что оно находится в приграничной зоне, в двух километрах от российско-украинской границы. И что бы попасть в Подывотье, требовалось разрешение погранслужбы.

Поехал за разрешением в Брянское управление погранслужбы. Была суббота, 26 февраля. Но в управлении кроме дежурного никого не было. Мне сказали, что выходной у них, мол, приходите в понедельник.

Парадокс! Шел третий день специальной военной операции, а у пограничников в сопредельной с Украиной области – обычный будничной нерабочий день.

В тот день, когда на территорию России прошли украинские диверсаны, местные пограничники, возможно, тоже были на расслабоне…

В предотвращение украинцами провокации ФСБ не верю. Потому что если бы в тех местах действительно находились сотрудники ФСБ, которые готовили провокацию, они, думаю, вступили бы в бой с диверсантами. И, вызвав подкрепление, ликвидировали бы супостата. И провокация, которая, якобы готовилась, получилась бы куда более правдоподобной.

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