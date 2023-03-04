 

В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии

04.03.2023, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.

Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.

Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».

Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».

Ранее Бербок предложила президенту РФ Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».

Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.20 / «Менять ничего не будем» — в Турции спокойно отнеслись к санкциям за С-400

30.08.21 / В российском сегменте МКС нашли новые трещины

26.01.21 / Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы

18.09.21 / Карпов объяснил иск грузинской шахматистки против Netflix

17.04.21 / Признаков подготовки к наступлению нет, Россия демонстрирует силу – Наев

21.07.21 / “Удивляет, что причины ЧП берутся озвучивать чиновники”. В “Рівнеазоті” рассказали о ситуации на заводе после аварии

21.08.20 / Путин заявил о заинтересованности РФ и ЕС в нормализации ситуации в Белоруссии

04.07.20 / Полицейские уволены в США за скандальное фото на месте задержания чернокожего

15.09.21 / New York Times – в ФБР рассекретили документы, связанные с терактами 11 сентября

11.06.21 / МВД Украины планирует купить шесть самолетов отечественного производства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика