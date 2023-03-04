Житель Артемовска рассказал о прицельно стреляющих снайперах ВСУ

Снайперы украинских войск прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска (Бахмута), рассказал эвакуированный Юрий Марченко, у которого так убили жену.

Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» эвакуируют мирных граждан на подконтрольные РФ безопасные территории. Так, в пятницу доставили очередную группу жителей Артемовска, среди которых и был спасенный мужчина, передает РИА «Новости».

По его словам, 22 февраля снайпер убил его супругу через стекло в доме, он же сам едва успел уклониться от пули. Мужчина добавил, что видел стрелявшую женщину-снайпера в украинской форме.

Жену Марченко похоронил прямо в своем огороде, так как из-за обстрелов не мог добраться до кладбища.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о появлении приказа покинуть Артемовск.

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