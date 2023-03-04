 

Путин отправил на утверждение в Госдуму договоры с Сирией о взаимной выдаче преступников

04.03.2023, 14:26, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры между Россией и Сирией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче друг другу лиц для уголовного преследования.

Согласно документам, Россия и Сирия должны выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, уточняется, что выдача подозреваемых и обвиняемых, если совершенные ими преступления караются сроком не менее года лишения свободы, передает ТАСС.

Между тем, преступников или подозреваемых выдавать не будут, если ему грозит смертная казнь в соответствии с законом запрашивающей стороны, за исключением случаев, когда будут предоставлены гарантии, что исключительная мера наказания не будет применена.

Также согласно договору стороны могут просить и временном задержании лица до запроса о его выдаче.

Договор о взаимной помощи в уголовных делах между РФ и Сирией должен помочь более эффективному сотрудничеству между сторонами в области борьбы с преступностью, а также расширению взаимодействия в области оказания правовой помощи по уголовным делам.

Оба договора подписаны сторонами в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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