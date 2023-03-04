Обмен благодарностями на публике, споры за закрытыми дверями — в Белом доме Байден и Шольц не оставили места для сенсаций

В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем президент США Джо Байден поблагодарил немцев за военную помощь и «глубокую моральную поддержку» Украины, а Шольц говорил то, что «хозяин встречи наверняка хотел бы услышать», пишет Das Erste. Канцлер заверил президента, что поддержка Киева будет продолжаться «до тех пор, пока это будет необходимо». Обсуждались ли за закрытыми дверями разногласия, можно было только догадываться.



AP

«Добро пожаловать обратно в Белый дом!» — вероятно, это было нечто большее, чем просто вежливая фраза. Казалось, что демонстративно поблагодарить гостя из Германии за его приверженность Украине — задача, которая пришлась президенту США Джо Байдену по душе, пишет Das Erste.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу, как считает издание, на самом деле «было нелегко, даже довольно трудно» продвигать исторические изменения, такие как увеличение расходов Германии на оборону или отказ от российских энергоресурсов.

Байден поблагодарил немцев не только за военную помощь Украине, но и конкретно за их «глубокую моральную поддержку». Этот обмен благодарностями перед камерами длился всего около четырёх минут, прежде чем лидеры Германии и США удалились за закрытые двери для разговора с глазу на глаз.

Шольц «казался спокойным и расслабленным», как будто он входил в Белый дом и выходил из него каждый день. И он говорил то, что «хозяин встречи наверняка хотел бы услышать». Канцлер заверил на английском языке, что поддержка Киева будет продолжаться «до тех пор, пока это будет необходимо».

Незадолго до начала переговоров в Белом доме госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка $400 млн, в который войдут в первую очередь боеприпасы для реактивных систем залпового огня и танков. Кроме того, в Белом доме заявили, что Шольц и Байден подтвердили своё намерение навязывать РФ издержки за спецоперацию на Украине «настолько долго, насколько это необходимо».



Все попытки немногих репортёров, присутствовавших в Овальном кабинете, добиться большего от лидеров двух государств, не увенчались успехом. Обо всём остальном можно было только догадываться: обсуждались ли на встрече разногласия, например предполагаемый спор о танках или обвинения в недобросовестной конкуренции в адрес США, обусловленные антиинфляционным законом Байдена, или нет.

Незадолго до приезда Шольца пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что в следующую пятницу Белый дом посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Только тогда речь пойдёт о критике европейцами субсидирования экологически чистых технологий, «сделанных в США». Однако, по словам Жан-Пьер, понятно, насколько важен для Байдена антиинфляционный закон. Администрация США «всегда будет следить» за стимулированием американских рабочих мест и обеспечивать эффективное расходование средств американских налогоплательщиков.

Новость о том, что у президента Байдена две недели назад во время медицинского осмотра был диагностирован рак кожи, попадала в заголовки гораздо чаще, чем визит Шольца. Тем не менее злокачественная опухоль была успешно удалена. Из-за отсутствия информационного сопровождения значение встречи Байдена с Шольцем в СМИ было заметно преуменьшено. Канцлер покинул Белый дом менее чем через полтора часа после начала разговора, пишет Das Erste.