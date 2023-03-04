 

B ОАЭ опровергли сообщения о планах страны выйти из ОПЕК+

04.03.2023, 14:05, Разное
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В условиях нестабильности международного рынка энергоносителей Абу-Даби с осторожностью оценивает последствия разногласий с партнёрами в регионе, и тем более выхода из рядов ОПЕК, пишет Bloomberg. Однако в среднесрочной перспективе страна планирует и дальше наращивать мощности нефтедобычи, несмотря на противоречия с Саудовской Аравией и другими экспортёрами нефти, отмечает автор статьи.


AP

После сообщений американских СМИ о том, что Объединённые Арабские Эмираты могут выйти из ОПЕК, цены на нефть упали. Предполагалось, что из-за растущих противоречий с Эр-Риядом ОАЭ рассматривают возможность покинуть ряды альянса, чтобы получить свободу действий в деле наращивания нефтедобычи. Однако официальные лица страны, пожелавшие остаться анонимными, опровергли эту информацию, пишет Bloomberg.

Как публично, так и в частном порядке ОАЭ заявили, что будут придерживаться соглашения по ОПЕК+, которое действует до конца 2023 года. В Абу-Даби в течение нескольких лет размышляли над тем, какие форматы сотрудничества больше всего соответствуют их долгосрочным интересам, поскольку во главе повестки дня встал вопрос наращивания производственных мощностей. В 2021 году это стремление привело к конфликту с Саудовской Аравией и рядом других стран — экспортёров нефти, что стало серьёзным ударом для группы, хотя компромисс и был найден. Если Объединённые Арабские Эмираты вдруг решат выйти из ОПЕК, то потенциально может вспыхнуть политический конфликт с саудовцами, а также с Кувейтом и Ираком.

Дискуссия о перспективах выхода из числа членов альянса велась два года назад, однако пока что недостатки такого решения оказались весомее потенциальных преимуществ: ОАЭ не хотят рисковать отношениями с соседями — особенно сейчас, в условиях продолжающегося украинского кризиса, повлиявшего на рынок энергоносителей, отмечает автор материала.

Государственная национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) инвестирует миллиарды долларов в наращивание нефтедобычи до 5 миллионов баррелей в день. Ранее RBC Capital Markets заявила, что страна может начать настаивать на увеличении квоты ОПЕК+, учитывая, что текущий уровень добычи (около 3 миллионов баррелей в день) значительно ниже возможного. Отмечается также, что Султан бен Ахмед аль-Джабер, главный исполнительный директор ADNOC, рассчитывает и дальше инвестировать значительные суммы в рамках этой задачи. Тем не менее пока нет никаких признаков того, что цели ОАЭ на этом этапе неизбежно приведут к противоречиям с другими членами Организации стран — экспортёров нефти, резюмирует Bloomberg.


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