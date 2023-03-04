«Побуждал к интолерантности и ненависти к полиции, СК, ФСБ»

Журналисту Михаилу Афанасьеву, уже сидящему в тюрьме, назначили еще и громадный штраф. Афанасьев его обжаловал.



Михаил Афанасьев. Фото: соцсети

28 февраля основатель и главред ныне заблокированного интернет-издания «Новый Фокус» Михаил Афанасьев обжаловал решение Абаканского горсуда, назначившего ему штраф в 450 тысяч рублей. Об этом сказал «Новой» адвокат журналиста Владимир Васин.

Суд состоялся почти три месяца назад, в начале декабря, однако Афанасьев, с 15 апреля заключенный в СИЗО по другому делу (обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, вины не признает), узнал о решении суда только накануне, 27 февраля. Афанасьев не получал приглашений в суд, не получал он и решения суда.

Штраф назначен за экстремизм. Прокурор Абакана Михаил Кощеев вынес постановление (копия есть в нашем распоряжении) о возбуждении административного дела и направил его в горсуд еще 28 октября, рассмотрев материалы проверки регионального УФСБ. Формально речь идет об ООО «Эксперт-Медиа», учредившем «Новый Фокус». Но учредителем «Эксперт-Медиа» является Афанасьев, и все претензии, по сути, обращены к нему.

Прокурор перечисляет пять заметок, напечатанных с сентября 2018 года по май 2021-го, в них, согласно психолого-лингвистическому исследованию, «выявлены признаки, направленные на формирование или поддержание интолерантных установок в отношении представителей правоохранительных органов, пропаганду профессиональной некомпетентности и неполноценности представителей правоохранительных органов», а также направленные на унижение их человеческого достоинства, возбуждение к ним ненависти; помимо того, «содержится информация, в неприличной форме оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность представителей правоохранительных органов» (так в документе. — А. Т.).

Прокурор усмотрел во всем этом состав правонарушения: публичные, с использованием СМИ «действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе».

«Автор статей использует ряд психологических приемов <…> посредством обвинительных конструкций в непрофессионализме и формализме работы, в использовании сравнительных приемов, унижающих честь и профессиональное достоинство данной группы лиц, в использовании описания способов сокрытия преступлений и их переквалификации в бытовые. Выявленные психологические приемы по силе эмоциональной и моральной составляющей (опять же, так в постановлении. — А. Т.) способны усилить чувства вражды и ненависти (розни) по отношению к данной группе лиц».

Постановление прокурора Афанасьеву вручили в тот же день (все подтверждения этому тоже у нас есть). Прокурорский работник лично принес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в СИЗО-1 Абакана.

Но вот после этого — ни уведомлений из суда, ни повесток, ни самого решения. Таким образом, право на защиту было нарушено.

Слали письма на адрес юрлица, но совершенно точно при этом все знали, что Афанасьев — в СИЗО. Весь Абакан знает об этом.

Суд прошел вполголоса, приглушенно, и его решение журналист смог обжаловать только сейчас.

Сумму штрафа товарищи и семья Афанасьева уже собрали, но теперь его оплата поставлена, соответственно, на паузу.

Что касается главного уголовного дела, по которому Афанасьеву грозит до 10 лет заключения,

тот же Абаканский горсуд вернул это дело в прокуратуру для изменений обвинительного заключения, поскольку в представленном виде оно нарушало уголовно-процессуальный закон.

Как рассказала «Новой» Елена Афанасьева, жена Михаила, сторона защиты нашла три довода для возврата дела прокурору, написала о них и заявила, но судья их проигнорировала и придумала свой, четвертый. По всем ощущениям участников действа, судья просто поняла, какого качества дело ей досталось, и завернула его назад. Есть нюанс по закону: ей на рассмотрение больше его не отпишут. Будет другой судья.

В ближайшие дни «Новая» опубликует очередные письма Михаила Афанасьева из тюрьмы.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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