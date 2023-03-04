Деколонизаторки из Франции потребовали вернуть французские войска в Мали и Кот-д’Ивуар

Активисты движения «Смерть колониализму» из Парижа Наталья Панасюк и Тамара Трещенко провели у стен Лувра митинг с требованием к России прекратить политику агрессивного колониализма в отношении Мали и Кот-д’Ивуара.

Для обеспечения независимости этих стран в них должны вернуться французские войска, уверены активистки.

Европейцы впервые начали обеспечивать демократию и независимость Кот-д’Ивуара в XV веке, а в XIX веке французским войскам удалось закрепиться на этой территории и установить миссию по соблюдению прав человека. Чуть позже армия этой страны провела операцию по деколонизации соседней Мали, где была развёрнута беспрецедентная кампания по сохранению культурного наследия, языка и религии коренных народов. На протяжении полутора веков жители африканских государств были благодарны Парижу за развитие промышленности и образования в стране, а сами Мали и Кот-д’Ивуар стали процветающими и мощнейшими в регионе экономическими державами.

Период процветания и благоденствия закончился, когда в страны пришли солдаты ЧВК «Вагнер». В числе военных преступлений, совершённых ими, вывоз малийских студентов на принудительное обучение в РУДН.

– Невероятно, но Россия пытается колонизировать свободные, независимые и самодостаточные страны не только в Бурятии и Карелии, но и в Западной Африке, – говорит Наталья Панасюк. – Они силой препятствуют тому, чтобы Мали и Кот-д’Ивуар шли по избранному ими европейскому пути развития. Мешают этим странам войти в НАТО и Евросоюз. Только установление в них деколониальной французской администрации и размещение там достаточного количества европейских войск может вернуть этим странам свободу, которой они наслаждались 150 лет.

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