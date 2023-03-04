Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.

При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».

Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».

Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.

Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку РФ в конфликте на Украине.

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