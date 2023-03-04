 

Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России

04.03.2023, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.

При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».

Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».

Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.

Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку РФ в конфликте на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09.21 / Украина на заседании ТКГ направила ОСБЕ ноты о грубых нарушениях перемирия со стороны боевиков – делегация

04.05.21 / Новая модель смартфона Vivo Y52s выйдет с процессором Snapdragon 480

27.10.20 / Трамп выразил разочарование нарушением перемирия в Карабахе

17.12.20 / Большая пресс-конференция Владимира Путина — прямая трансляция

24.03.21 / Нервов не хватит — в Германии объявлен «кратковременный суперлокдаун»

05.03.21 / Cколько недополучает Украина из-за коррупции и сколько миллиардов скрывает теневая экономика. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

07.07.20 / ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года

16.07.20 / Якутский музей стал доступен на интернет-платформе Artefact

19.08.20 / Евросоюз введет санкции против Беларуси, скончался Патон, суд повторно арестовал картины Порошенко. Главное за день

12.11.20 / Женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика