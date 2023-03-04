 

ВСУ совершили вторую за сутки атаку на Донецк с помощью беспилотника

04.03.2023, 13:25, Новости дня
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На Кировский район Донецка ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

О сбросе боеприпаса сообщалось в Telegram-канале ведомств.

Отмечается, что это второй обстрел за сутки, ранее ВСУ сбросили боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка. Ранения тогда получили два мирных жителя.

По словам мэра города Алексея Кулемзина, боеприпас был сброшен на городской рынок в Кировском районе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР снарядами из артиллерии калибра 155 мм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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