ВСУ совершили вторую за сутки атаку на Донецк с помощью беспилотника

На Кировский район Донецка ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

О сбросе боеприпаса сообщалось в Telegram-канале ведомств.

Отмечается, что это второй обстрел за сутки, ранее ВСУ сбросили боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка. Ранения тогда получили два мирных жителя.

По словам мэра города Алексея Кулемзина, боеприпас был сброшен на городской рынок в Кировском районе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР снарядами из артиллерии калибра 155 мм.

—