ВСУ совершили вторую за сутки атаку на Донецк с помощью беспилотника
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На Кировский район Донецка ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
О сбросе боеприпаса сообщалось в Telegram-канале ведомств.
Отмечается, что это второй обстрел за сутки, ранее ВСУ сбросили боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка. Ранения тогда получили два мирных жителя.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, боеприпас был сброшен на городской рынок в Кировском районе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР снарядами из артиллерии калибра 155 мм.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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