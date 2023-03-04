 

Французский генерал Тренкан не исключил, что западные страны замалчивают выводы о теракте на «Северных потоках»

04.03.2023, 13:25, Новости дня
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Французский генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН, на телеканале LSI заявил, что западные страны намеренно замалчивают итоги трех проведенных расследований касательно теракта на «Северных потоках».

По его словам, поражает тот факт, что до сих пор нет никакой информации на руках, несмотря на то, что имеются германское, шведское и датское расследования, передает «Царьград».

«Никаких заключений нет. А если их нет, возможно, есть такие заключения, которые не хотят обнародовать», – отметил Тренкан.

Генерал добавил, что теперь предстоит выяснить, кому было выгодно устраивать это преступление. В этой связи, как подчеркнул он, РФ взрывать «потоки» было невыгодно.

При этом Тренкан отметил «качественное и подробное» расследование американского журналиста Сеймура Херша.

«Я считаю, что представленная версия абсолютно достоверна… И все это не только правдоподобно, но и проверено – сегодня все могут это сделать», – сказал он.

В заключение генерал добавил, что Германия, Дания и Швеция обязательно объявили бы во всеуслышание, если бы виновной оказалась Россия.

«А раз не могут этого доказать, надо искать в другом направлении», – подытожил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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