Мнение: О китайской поддержке России… Теперь — кирдык Америке?

Соединённые Штаты недаром всполошились и начали угрожать. Пошли слухи, что #Китай определился с выбором, на чьей он стороне. И теперь якобы рассматривает возможность поставок летального оружия России. Против чего Америка уже начала сколачивать очередную «коалицию». Впрочем, европейские союзники откровенно не горят желанием в неё вступать. Тем более — из-за слухов. Видимо «пробирка Пауэлла» ещё свежа в памяти.

Официально КНР, конечно же, все обвинения отрицает. Однако если #США смогли организовать поставки вооружений Украине через третьи страны, то почему Китай не может? А его позиция…

Вот о ней и поговорим.

Представитель китайского аналитического центра CICIR — это один из крупнейших, старейших и наиболее влиятельных тинк-тенков, связанный с Министерством государственной безопасности и находящийся под контролем ЦК КПК — Дин Сяосин выступил с подробным анализом «украинского кризиса» за последний год. И это показывает, насколько иначе Китай видит сложившуюся ситуацию.

Год назад #Россия начала специальную военную операцию, пытаясь относительно небольшой ценой решить «украинскую проблему», угрожавшую её безопасности на западных границах. Она также хотела вынудить Запад принять ситуацию как есть и предотвратить дальнейшее расширение #НАТО на Восток. Однако после столкновений с переменным успехом конфликт перерос в затяжную фазу.

Запад осуществил полномасштабное вмешательство в ситуацию вокруг Украины, что превратило двусторонний конфликт в «гибридную войну» между Западом и Россией. Во главе с #США Запад сформировал «антироссийский альянс» из 50 стран, ввёл санкции против РФ и поддерживает Украину в военном и финансовом отношении. На начало 2023 года он предоставил Украине помощь в размере 150 млрд долл., причём США поставили в основном оружие. Также Запад передаёт Украине разведданые и осуществляет тактическое планирование операций ВСУ. Украинские военные признали, что цели, поражённые HIMARS, были подсказаны НАТО.

В течение года НАТО, опосредованно участвуя в российско-украинском конфликте, всячески стремилась избегать прямой конфронтации с РФ и вместо этого старалась «измотать» Россию. Однако в целом #Россия сейчас больше готова к затяжному конфликту, чем Украина. Несмотря на жёсткие санкции со стороны Запада, российская #экономика выстояла: в 2022 году падение ВВП составило всего 2,1%. Производство энергии в России остаётся на высоком уровне, а урожай зерновых бьёт рекорды. И стране удаётся обеспечивать бесперебойное снабжение армии. При этом Россия мобилизовала своё население лишь частично.

Украина же до сих пор в значительной степени полагалась на помощь Запада, чьи усилия направлены на «раздувание пламени». Западная военная помощь Украине перешла от поставок противотанковых ракет типа Javelin и Spike к поставкам РСЗО HIMARS, систем противоракетной обороны Patriot и обещаниям предоставить большое количество танков и бронемашин. Но при этом на Западе звучат и призывы прекратить помощь Киеву. Россия также считает, что Запад не монолитен, особенно в Европе. Хотя Европа пережила зиму 2022 года, её энергетические проблемы не были полностью решены, и до сих пор не ясно, как долго Запад сможет оставаться единым.

Вследствие вмешательства НАТО конфликт между Россией и Украиной перерос в затяжную «войну на истощение» с огромными потерями. Но поскольку Россия явно обладает превосходством в огневой мощи на поле боя, ожидается, что потери Украины будут много выше российских. А в экономическом плане #Украина уже заплатила высокую цену: её экономика упала на треть, миллионы граждан стали вынужденными переселенцами, а на восстановление потребуется более триллиона долларов. Что касается вооружений, то Украина полностью полагается на западные поставки, причём арсеналы некоторых стран НАТО также на исходе.

Если предоставление военной помощи Украине со стороны НАТО продолжит выходить за «красные линии» Кремля, существует вероятность возникновения прямого конфликта между Россией и НАТО. Например, если НАТО предоставит Украине истребители, и они будут использовать аэродромы стран НАТО для взлёта и посадки, эти объекты могут стать мишенями для российских ударов, что может привести к нежелательной эскалации конфликта.

Ну и резюме вполне в духе последних инициатив Пекина: «В межгосударственных конфликтах не может быть победителей. В течение последнего года #Китай последовательно призывал к диалогу и переговорам между сторонами. Как сказал министр иностранных дел КНР Ван И, каким бы сложным ни был вопрос, не следует отказываться от диалога и консультаций. Каким бы острым ни был спор, необходимо добиваться политического решения. Какой бы тяжёлой ни была ситуация, необходимо дать шанс миру».

Выходит, что китайская сторона:

— отчасти разделяет позицию Москвы относительно причин начала СВО;

— полагает, что вмешательство Запада лишь обострило и затянуло конфликт, который начинался как локальный, но из-за эгоистической позиции США принял в итоге глобальный характер;

— сомневается в способности Запада защитить своих украинских «прокси» без ещё большего вмешательства

— указывает на риски масштабной эскалации, если такое вмешательство произойдёт;

— а потому выступает за мирные переговоры «без предварительных условий».

Следует ли из этого, что Пекин будет поддерживать Москву больше, чем антизападной риторикой и закупками российского сырья с дисконтом? Не факт. Но России пока хватает и такого китайского нейтралитета. А чем более агрессивно Штаты начнут «предупреждать» КНР о нежелательных последствиях, тем тем выше будет желание китайского руководства попробовать некоторые американские «красные линии» на прочность. Хотя бы из принципа.

И в итоге чью сторону выберет Китай?

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