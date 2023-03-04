Украина создает систему сбора данных о пользователях Интернета

В Украине запущена централизованная система автоматической блокировки запрещенных сайтов и сбора данных о пользователях. Об этом пишет “Страна.ua”.

Национальный центр технического и оперативного управления сетями электросвязи заказал установку системы 30 января 2012 года. Она должна была быть установлена всеми интернет-провайдерами на территории Украины до 2 марта. Сервер провайдера будет автоматически загружать список с интернет-адресами, которые могут быть заблокированы, каждые пятнадцать минут в соответствии с внедренным механизмом. Он должен собирать информацию обо всех пользователях, посещающих запрещенные сайты, и отправлять ее в правоохранительные органы.

3 марта было объявлено, что в 2022 году эксперты по информационной безопасности Group-IB заблокировали 59 000 фишинговых сайтов по всему миру. 7 000 были расположены в доменных зонах.ru/.ff, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе Group-IBs. Пользователи в РФ смогли получить доступ к своим логинам и паролям, а также банковским данным и аккаунтам обмена сообщениями через заблокированные мошеннические ресурсы.