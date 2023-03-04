 

RuTracker запрещает загрузку Atomic Heart и перенаправляет пользователей в магазин RuTracker

04.03.2023, 12:35, Разное
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RuTracker, популярный торрент-трекер, запретил пользователям Atomic Heart скачивать пиратские копии игры и вместо этого направил их на официальный сайт. Об этом пишет Cybersport.ru.

Трекер сообщает, что существовало две раздачи утечки тестовой сборки Atomic Hearts. Однако, когда вы пытаетесь зайти в тему, сайт VK Play перенаправляет вас на официального дистрибьютора в России, СНГ. Некоторые пользователи также заметили рекламу Atomic Heart, появившуюся на главной странице RuTrackers. В пресс-релизе VK Plays говорится, что эта реклама была создана по инициативе трекера в рамках CPA-программы. Эта модель позволяет пользователям платить только за определенные действия, например, за нажатие на баннеры. Примечание от редакторовAtomic Heart вышла 21 февраля для PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One.


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