Мнение: Зачем в СССР ломали теплицы

Блогер vnukkulaka спрашивает, зачем в позднем СССР ломали теплицы, лишая граждан возможности выращивать себе еду (ссылка). Также блогер приводит другие примеры «бессмысленных» гонений на русских крестьян — раскулачивание, коллективизацию, неподъёмные сталинские налоги, хрущёвские запреты на содержание скота…

Конечно же, смысл в угнетении русских крестьян был — в большой политике вообще мало что делается просто так, без веских причин. Однако чтобы показать мотивы, побуждавшие Юрия Андропова ломать теплицы, нам придётся обратиться к истории возникновения и развития СССР.

На днях читатели указали на яркую реплику Николая Бухарина, одного из лидеров большевиков. В 1923 он потребовал целенаправленно унижать русских, чтобы купить тем самым доверие «прежде угнетённых наций:

«Сущность ленинизма по национальному вопросу у нас заключалась в первую очередь в борьбе… с великорусским шовинизмом… Нельзя даже подходить здесь с точки зрения равенства наций, и товарищ Ленин неоднократно это доказывал. Наоборот, мы должны сказать, что мы в качестве бывшей великодержавной нации должны идти наперерез националистическим стремлениям и поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям. Только… когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими… мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций». Стенографический отчёт 12-го съезда РКП(б), М. 1968, стр. 613.

Идея товарища Бухарина и прочих большевиков была в том, чтобы подровнять подпавшие под Советскую власть народы по принципу Прокруста: русских ослабить, всех остальных — искусственно усилить. Для этого коммунисты, например, отрезали от России огромные, исконно русские земли, чтобы передать их в Украинскую ССР и Казахскую ССР. Также на отрезанных территориях искусственно ущемлялся русский язык, а на руководящие должности назначали нерусских. С последним, впрочем, получалось не всегда — после уничтожения имперских элит с кадрами в раннем СССР был жуткий дефицит. Яков Яковлев (Эпштейн), ещё один влиятельный советский вельможа, сетовал: «через аппарат проникает подлый великодержавный русский шовинизм». Это тоже было на 12-м съезде, и там товарищ Яковлев много наговорил в том духе, что русских надо заставлять учить национальные языки, а из украинцев, напротив, надо даже в армии создавать отдельные, украиноязычные подразделения. Речь Яковлева можно найти в том же Стенографическом отчёте 12-го съезда РКП(б), на странице 595. Ссылку на PDF не даю, так как коммунисты, которые выложили скан, оснастили свой сайт какой-то дрянью, которая автоматически запускает у посетителей Яндекс.Кошелёк.

Бухарин и Яковлев не были белыми воронами — бороться с русскими считало нужным всё руководство партии, включая и самого Иосифа Виссарионовича. До конца тридцатых годов он регулярно проходился по «великорусскому шовинизму» в своих речах. К примеру, уже на 16-м съезде РКП(б) Сталин сказал (ссылка):

…теория слияния всех наций, скажем, СССР в одну общую великорусскую нацию с одним общим великорусским языком есть теория национал-шовинистская, теория антиленинская, противоречащая основному положению ленинизма…

Перед Войной Сталин подкорректировал риторику и начал всё чаще называть себя русским. В наше время некоторые даже пишут, будто Сталин стал тогда русским националистом, но нет, до этого не дошло. Да и странно было бы: ведь Сталин был ещё и социалистом, а называть Сталина одновременно националистом и социалистом в современной России законодательно запрещено.

На самом деле, конечно, Сталин до самой смерти оставался интернационалистом и проводил политику коренизации — гонений на русский язык, раздувания местечкового национализма на окраинах. Были интернационалистами и последующие генсеки. Поэтому РСФСР находилась на положении бедной родственницы по сравнению, например, с Украинской ССР и с Прибалтикой. Кстати, это до сих пор вызывает споры глухих со слепыми: бывает смешно наблюдать, как одессит горячится и обвиняет во лжи жителя Пермской области, честно вспоминающего о пустых полках в своём городке.

Особенно богато и вольготно в СССР жили соотечественники Сталина, грузины. В комментариях рассказывали историю простого грузинского парня, которому родители купили за несколько десятков тысяч рублей фруктовый сад. Большую часть года джигит сидел на террасе своего дома и предавался размышлениям, а в сезон нанимал рабочих для сбора урожая и продавал фрукты торговцам, которые везли их на рынки городов СССР. Денег хватало, чтобы жить не просто богаче какого-нибудь плотника или инженера из РСФСР, а богаче на порядок, в 10-50 раз.

Такая большая разница в доходах объяснялась как раз тем, что в Грузии не устраивали карательных экспедиций против илотов, не отбирали коров и не ломали теплиц. Во-первых, в национальных республиках законы были немного другими, местным жителям даже официально разрешалось больше. Во-вторых, что гораздо важнее, в Грузии повсеместно закрывали глаза на коррупцию. Цитирую забавный комментарий (ссылка):

В давние советские годы я была в гостях в Тбилиси. Муж моей приятельницы долго не возвращался с работы. Жена забеспокоилась.

— Что случилось, Бенито?

— Собрание было. (Бенито работал инженером на мясокомбинате).

— Что за собрание!?

— Нора, бунт был, бунт. Директор собрал всех и сказал, что если с завтрашнего дня кто-то будет выносить больше двух кило мяса, буду увольнять. Все стали кричать. Гогоберидзе встал и сказал: «Что такое 2 кило!? Это гостям на закуску! А наши семьи, наши дети умирать должны с голоду!?».

Я слушала это как анекдот. Но всё было очень серьезно.

На протяжении всей истории СССР в стране ощущалась нехватка еды. Теоретически, это позволяло жителю псковской деревни заняться прибыльным делом: купить свиней хорошей мясной породы, отстроить свинарник на 100 голов, с продажи дефицитного мяса богато жить — вот как тот грузин с фруктовым садом. На практике, однако, русскому фермеру тут же дали бы по рукам, наказав его или за покупку ворованного комбикорма, или за спекуляцию мясом, например. Выращивать еду в РСФСР можно было только по чуть-чуть, «для личного пользования», стараясь не провоцировать зависть соседей и не привлекать внимания ОБХСС. В Грузии было иначе — там с проверяющими было легко договориться, заплатив им небольшую сумму в качестве своеобразного налога. Вот эта привилегия вести бизнес и создавала экономический перекос, позволявший грузинам делать лёгкие деньги за счёт остальной страны.

Сейчас у нас вышли из моды анекдоты про богачей, так как мы все теперь по советским меркам богачи. А в позднем СССР анекдотов про дураков с шальными деньгами было много, и главными героями таких анекдотов выступали грузины.

Так продолжалось почти до самого распада СССР. Вот советский репортаж про дефицит мебели, 1986 год. На отметке 4:30 мы наблюдаем ребят с горным профилем, которые прямо говорят, что купили у некой москвички мебель, — заплатив две-три магазинных цены, видимо, — чтобы отвезти мебель заказчику в Тбилиси (ссылка):

После распада СССР бизнес в России легализовали, и грузинам пришлось конкурировать с русскими на равных. Теперь уровень жизни в Грузии примерно вдвое ниже, чем у нас, что вполне объективно отражает разницу в качестве элит и производительности труда.

Итак, мы разобрались, почему в СССР ломали теплицы — потому что Сталин и последующие генсеки, включая Юрия Андропова, были интернационалистами. Они пытались сделать население СССР более «разнообразным», как говорят сейчас на Западе, усиливая малые народы за счёт русских, а иногда пытаясь расколоть русских, чтобы сконструировать из меньшего осколка новый народ.

Чтобы понять, почему Сталин с Бухариным были интернационалистами, нам нужно будет копнуть чуть глубже, обратившись уже к Владимиру Ильичу. Сталин ведь не просто так ссылался в своих речах на «ленинизм» — Ленин был последовательным и непримиримым борцом с «великорусским шовинизмом», так как был убеждён, что русский народ по природе своей является врагом революции. К примеру, во время войны с немцами Ленин писал, что «царизм в 100 раз хуже кайзеризма», и, следовательно, надо помочь немцам победить русских, чтобы революционерам было легче захватить ослабленную поражением Россию. Цитирую из письма Ленина Александру Шляпникову, видному революционеру и сердечному другу Александры Коллонтай (ссылка):

Неверен лозунг «мира» — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. (Это превращение может быть долгим, может потребовать и потребует ряда предварительных условий, но всю работу надо вести по линии именно такого превращения, в духе и направлении его). Не саботаж войны, не отдельные, индивидуальные выступления в таком духе, а массовая пропаганда (не только среди «штатских»), ведущая к превращению войны в гражданскую войну.

В России шовинизм прячется за фразы о «прекрасной Франции» и о несчастной Бельгии (а Украина? и т. д.) или за «народную» ненависть к немцам (и к «кайзеризму»). Поэтому наша безусловная обязанность — борьба с этими софизмами. А чтобы борьба шла по точной и ясной линии, нужен обобщающий ее лозунг. Этот лозунг: для нас, русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма…

…Мы же должны готовить массовое (или по крайней мере коллективное) выступление в войске не одной только нации, и всю пропагандистски-агитационную работу вести в этом направлении. Направление работы (упорной, систематической, долгой, может быть) в духе превращения национальной войны в гражданскую — вот вся суть.

Писем в том же духе сохранилось предостаточно, так как Ленин продвигал свой план поражения России весьма энергично. Сделайте в 49-м томе собраний сочинений Ленина поиск по слову «шовинизм», и вы найдёте массу аналогичных реплик. Приведу ещё одну (ссылка), это из письма в редакцию немецкой газеты Форвертс:

Заметка [в вашей газете] создает впечатление, как будто бы я ограничился полемикой против царизма. В действительности же я, будучи убежден, что долг социалистов каждой страны вести беспощадную борьбу с шовинизмом и патриотизмом собственной (а не только неприятельской) страны, резко нападал на царизм и в связи с этим говорил о свободе Украины…

Ленин отмечал, что бороться с патриотизмом — «долг социалистов каждой страны», но конкретно русский патриотизм Владимир Ильич считал куда как более вредоносным, чем, например, патриотизм немецкий. Немцы, по мнению Ильича, хотя бы отчасти имели право на собственное государство. Русские — ни в коем случае. Цитирую из 26-го тома, из знаменитой ленинской статьи «О национальной гордости великороссов» (ссылка):

Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылышком возникла и окрепла уже другая историческая сила, великорусский капитализм, который делает прогрессивную работу, централизуя экономически и сплачивая громадные области… Допустим даже, что история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против ста и одной маленькой нации… Однако даже в таком случае, во-первых, не наше дело, не дело демократов (не говоря уже о социалистах) помогать Романову-Бобринскому-Пуришкевичу душить Украину и т. д.

Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело… притом Бисмарк помогал экономическому развитию, объединяя раздробленных немцев, которых угнетали другие народы. А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами — эту разницу забывают наши поклонники истинно русских почти-Бисмарков.

Как видим, Ленин был против любых национальных государств, однако если в немецком национальном государстве он был готов находить не только минусы, но и плюсы — «Бисмарк помогал экономическому развитию» — то против русского государства Ленин выступал с категорической жёсткостью, русским в праве на государственность Ленин отказывал наотрез.

Для борьбы с русскими у Ленина было три веских причины.

Во-первых, Ленин сам был русским, и вёл свою революционную работу в России. Если бы Ленин родился не в Симбирске, а в немецком Зигенштадте, он бы, надо полагать, с той же яростью выступал против немецкого патриотизма. Если бы он родился в Швеции — против шведского, и так далее.

Во-вторых, будучи человеком проницательным, Ленин понимал, что русские в массе своей являются патриотами и, следовательно, склонить их к предательству России непросто. Цитирую типичную жалобу из письма Ленина Инессе Арманд, это снова 49-й том полного собрания сочинений Ильича (ссылка):

…другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену (вообще там тьма ужасов) в лагере из 27’000 украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России; украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты?

Только-де 2000 были за «самостийность» (самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации) после месячных усилий агитаторов! Остальные-де впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам.

Факт знаменательный! Не верить нельзя. 27 000 — число большое. Год — срок большой. Условия для галицийской пропаганды — архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх! Отсюда не вытекает, конечно, нимало неверность «свободы отделения» …

Насчет защиты отечества наш воронежец… сочувствует социализму, но «ежели немец прет, как же не защищаться?». Не понимает. Обижен… глубоко за то, как нещадно бьют немцы «наших».

Это было во-вторых — Ленин был одержим революцией, а патриотизм русского народа был препятствием на дороге к его цели. Наконец, в-третьих, русских не любили главные учителя Владимира Ильича, Фридрих Энгельс и Карл Маркс. Вот три характерные цитаты классиков (спасибо за подборку maxvlad):

«На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам». (Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6, с. 305-306.).

<…>

«Догма Лапинского, будто великороссы не славяне, отстаивается господином Духинским (из Киева, профессор в Париже) самым серьезным образом с лингвистической, исторической, этнографической и т.д. точек зрения; он утверждает, что настоящие московиты, т.е. жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т.д., как и расположенные дальше к востоку части России и её юго-восточные части… Выводы, к которым приходит Духинский: название Русь узурпировано московитами. Они не славяне и вообще не принадлежат к индогерманской расе, они — intrus [пришельцы], которых требуется опять прогнать за Днепр и т.д… Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян». (К. Маркс. Соч., т. 31. с. с. 106-107.)

<…>

«Никакая революция в Западной Европе не может окончательно победить, пока поблизости существует современное российское государство». (Ф. Энгельс. «О социальном вопросе в России». Соч., т. 18., с.567).

Вот теперь мы можем объяснить, зачем Юрий Андропов ломал на Кубани теплицы. Потому что этого требовала идеология СССР — марксизм-ленинизм. Если советский человек хотел, чтобы государство не вредило ему, он должен был поселиться в Грузии, в Прибалтике или хотя бы на Украине.

Правда, в 1992 оказалось, что ситуация развернулась на 180 градусов, и что большая часть новых республик стала весьма некомфортным местом… но это уже тема для совсем другого поста.