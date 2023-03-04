Украинский теннисист Приходько выступил против отстранения российских спортсменов

Осуждение российских спортсменов и отстранение их от международных соревнований лишь больше будет разжигать конфликт, перенося его на спортивную арену, сообщил украинский теннисист Олег Приходько в комментарии порталу «Большой теннис Украины».

По его словам, судить человека нужно за его поступки, а не по принадлежности к какой-то национальности. Он добавил, что осуждение спортсменов по национальному признаку лишь разжигает конфликт, передает ТАСС.

Приходько рассказал, что, несмотря на рекомендации со стороны Федерации тенниса Украины не играть с россиянином, все-таки вышел на корт, не став слушать требование. В 2022 году он провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским.

Говоря об отстранении россиян от Олимпийских игр в Париже, теннисист заявил, что не может понять этого, так как для многих участие в ОИ – это мечта всей жизни. Спорт должен объединять людей, сообщил Приходько.

Напомним, МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм из-за спецоперации на Украине. Но было выдвинуто требование – осудить спецоперацию.

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