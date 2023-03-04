Комитет Госдумы поддержал проект о запрете усыновления в недружественные страны, т.е. в развитые – в Мали и северную Корею можно

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект, который предполагает введение запрета на усыновление детей из РФ в недружественные страны, сообщила глава комитета Нина Останина.

По ее словам, комитет поддержал после одобрения министерства, передает РИА «Новости». В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете усыновления детей людьми из недружественных стран.

Авторами законопроекта стали несколько российских партий.

Позже в Минпросвещения попросили отложить рассмотрение проекта, объяснив это сложностями с сопровождением уже усыновленных детей.

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