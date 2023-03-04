 

Комитет Госдумы поддержал проект о запрете усыновления в недружественные страны, т.е. в развитые – в Мали и северную Корею можно

04.03.2023, 12:05, Новости дня
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Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект, который предполагает введение запрета на усыновление детей из РФ в недружественные страны, сообщила глава комитета Нина Останина.

По ее словам, комитет поддержал после одобрения министерства, передает РИА «Новости». В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете усыновления детей людьми из недружественных стран.

Авторами законопроекта стали несколько российских партий. 

Позже в Минпросвещения попросили отложить рассмотрение проекта, объяснив это сложностями с сопровождением уже усыновленных детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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