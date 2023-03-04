 

Изготовитель Leopard захотел построить завод на Украине

04.03.2023, 12:05, Новости дня
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Планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall в Украине с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год, рассказал немецкой газете Rheinische Post генеральный директор компании Армин Паппергер.

По его словам, уже есть определенная договоренность касательно строительства завода, судьба сделки определится в ближайшие два месяца, передает Ura.ru.

По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, а мощности завода позволят выпускать до 400 Leоpard в год.

Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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