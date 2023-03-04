Вопрос, с которым всегда возникают проблемы: лучшие процедуры для умывания лица для всех типов кожи

Красота кожи и лица в целом напрямую зависит от правильного ухода. Умывание фактически является основным видом ухода, поэтому следует подходить к данной процедуре максимально внимательно. Именно о выборе эффективного способа пойдет речь в статье.

Определение типа кожи

В первую очередь необходимо определить свой тип кожи. Можно обратиться за консультацией к косметологу или сделать это самостоятельно. Умойтесь мягким очищающим средством и подождите тридцать минут. Если кожа блестит, это означает, что она жирная, если стянулась или шелушится — сухая. Есть и комбинированный тип, поэтому запомните участки, на которых кожа стянута или лоснится. В этом случае вам следует применять особый уход (каждому участку свое средство).

Жирная кожа

Выберите средство, в котором есть необходимые компоненты именно для жирной кожи. Это не означает, что в нем не должно быть масел, в умеренном количестве они не навредят. Не исключено, что вам придется очищать кожу не менее двух раз в день, и это является нормальным.

Проконсультируйтесь со своим косметологом или сделайте выбор сами. К примеру, если вы склонны к акне, можно использовать гель с добавлением 2% салициловой кислоты.

Комбинированная кожа

Как уже было сказано, за ней требуется особый уход, поскольку каждому участку необходимо определенное средство. Вы можете выбрать нейтральный вариант, например, мягкое, увлажняющее и очищающее средство, которое будет эффективным для всех зон. Комбинированная кожа чаще всего может быть спровоцирована неправильным рационом питания или реакцией на сезоны (к примеру, зимой кожа становится сухой, а летом она вполне нормальная). Примите это во внимание, чтобы создать для себя максимально комфортную среду, а также использовать разные средства в зависимости от времен года.

Сухая

Для ухода за сухой кожей следует выбирать очень нежные средства, и в первую очередь речь идет об очищении, которое является не менее важным, чем увлажнение. Не используйте горячую воду, умывайте теплой и сразу после умывания наносите увлажняющее средство.

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Нежная

Уход за нежной кожей не менее сложен, чем за комбинированной. Вам следует использовать исключительно безопасные средства для очищения, которые не содержат спирта, большого количества эфирных масел, ароматизаторов или других раздражителей. Обратите внимание на рацион питания и используйте продукты, которые предназначены для обладателей сухой кожи.

Если вы будете придерживаться данных рекомендаций, через 30 дней особого питания увидите результаты.

Рекомендации

Универсальными являются рекомендации по поводу отдельного полотенца для умывания для каждого из членов семьи. Для качественного очищения нужно использовать ватные диски, на которые следует нанести немного тоника. Использовать салфетки не рекомендуется, если рядом нет воды (они только растирают грязь, не очищая поверхность кожи).

Любоая кожа нужндается в увлажнении, в том числе и жирная. Поэтому нужно после очищения использовать увлажняющие средства. Умываться надо только прохладной водой (не холожной и не горячей), использовать обычное мыло категорически не рекомендуется. Мыло должно быть специальным косметическим, если вы предпочитаете именно это средство.