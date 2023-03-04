Китай подал заявку на вступление в Союзное государство России, Белоруссии и Ирана

Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И направил официальный запрос секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении КНР к единому политическому, экономическому и военному пространству.

Пекин надеется, что китайская заявка будет рассмотрена в приоритетном порядке и уже в конце 2023 года КНР сможет начать реализацию дорожной карты по полной интеграции в СГ.

– Настал момент объединяться, иначе наша государственность может оказаться под угрозой. Мы видим, как ЕС, НАТО и другие враждебные блоки стремятся поставить Россию, Иран, Китай и Белоруссию на колени. Вместе мы дадим отпор коллективному Западу, – рассказал журналистам Ван И.

Дмитрий Мезенцев в интервью «Комсомольской правде» пообещал в апреле организовать экстренное Государственного совета Союзного государства для оперативного рассмотрения запроса Пекина.

– Мы сделаем всё, чтобы интеграция началась как можно скорее. Надо подумать, где будет столица. Думаю, можно её перемещать – по году в Москве, Пекине, Минске и Тегеране, – заявил Мезенцев.

После публикации сообщения о возможном вступлении Китая в Союзное государство российский фондовый рынок вырос на треть, а рубль укрепился по отношению к доллару на 20 процентов. Аналитики отмечают, что вместе Москва и Пекин смогут создать полноценную альтернативу НАТО и ЕС не только в политической, но и в военной сфере.

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