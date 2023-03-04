 

Мнение: Ювеналы

04.03.2023, 11:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Ефремов (Тульская область) обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав местного жителя Алексея Москалева, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии. Семья Москалевых получила известность после того как прошлой весной дочь Москалева Мария нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок.

Террор приобретает все более обширный характер. Теперь ювенальная юстиция тоже становится его инструментом, хотя будем откровенны – «защита детей» и в мирное время была крайне неоднозначным механизмом, который влёгкую способен калечить судьбы людей.

Теперь с помощью ювеналов можно лишать нелояльных родителей родительских прав, что понятно: кто, как не родитель, наущает доверчивого ребенка, что мир лучше войны? Поэтому антивоенный рисунок – достаточное основание для озабоченности моральным обликом этой семьи и принятия решительных мер. Папу – в лагерь, ребенка – в перевоспитательное учреждение с обязательным посещением занятий в клубе «Вагнеренок» (кстати, не шутка, таковой уже появился). И физкультура на свежем воздухе – обязательные упражнения с кувалдой.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / Он обещал вернуться: Генри Кавилл подтвердил, что снова сыграет Супермена

14.12.22 / Владельцам Tesla Model X и Model S теперь доступны игры из магазина Steam

10.09.21 / Негативная предвзятость: как мы сами позволяем задевать себя за живое

18.08.21 / Манекенщик Матвей Лыков опубликовал снимок с подросшими дочерьми

29.04.22 / Стоимость аренды квартир в Москве резко изменится

22.07.22 / Мнение: Права отдайте добровольно

28.03.22 / Ученые представили устройство для щекотки ног, снимающей стресс

19.01.22 / Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках “Омикрона”

21.12.22 / На одной из улиц Москвы поезд отрезал мужчине ноги

25.07.22 / Седина и яркие оттенки: выбираем цвета для волос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика