Мнение: Ювеналы

Комиссия по делам несовершеннолетних администрации города Ефремов (Тульская область) обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав местного жителя Алексея Москалева, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии. Семья Москалевых получила известность после того как прошлой весной дочь Москалева Мария нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок.

Террор приобретает все более обширный характер. Теперь ювенальная юстиция тоже становится его инструментом, хотя будем откровенны – «защита детей» и в мирное время была крайне неоднозначным механизмом, который влёгкую способен калечить судьбы людей.

Теперь с помощью ювеналов можно лишать нелояльных родителей родительских прав, что понятно: кто, как не родитель, наущает доверчивого ребенка, что мир лучше войны? Поэтому антивоенный рисунок – достаточное основание для озабоченности моральным обликом этой семьи и принятия решительных мер. Папу – в лагерь, ребенка – в перевоспитательное учреждение с обязательным посещением занятий в клубе «Вагнеренок» (кстати, не шутка, таковой уже появился). И физкультура на свежем воздухе – обязательные упражнения с кувалдой.

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