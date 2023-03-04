 

«Перекладывает работу на фрилансеров, допускает ошибки»: петербуржцы раскритиковали деятельность адвоката Савиновой

04.03.2023, 11:15, Разное
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Популярная в медиапространстве адвокат Светлана Савинова заработала среди жителей Санкт-Петербурга не самую лучшую репутацию. Горожане после сотрудничества с ней оставляют в соцсетях негативные отзывы.

Рекомендации от коллег и отзывы клиентов могут многое сказать о профессионализме юриста. О работе Савиновой не так много комментариев, но большая часть из них носит негативный характер.

Так, экс-клиент адвоката Владимир заявил, что женщина перекладывает работу на стажеров по составлению исковых заявлений. Помимо этого, добавил он, в документах были найдены ошибки не только в самом содержании, но и орфографии.

Схожая ситуация обстоит и с другими клиентами, которые остались недовольными качеством предоставленных услуг. Один из комментаторов подчеркнул, что положительные отзывы о деятельности адвоката не соответствуют действительности.


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