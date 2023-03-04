 

Испанист Коваленко убежден, что тема принадлежности Фолклендских островов до сих пор находит отклик в Аргентине

04.03.2023, 10:43, Новости дня
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Россия могла бы активнее поддерживать Аргентину в споре с Великобританией о принадлежности Фолклендских островов, сказал газете ВЗГЛЯД испанист Никита Коваленко. На этой неделе Буэнос-Айрес призвал Лондон к переговорам по Фолклендам.

«Тема принадлежности Мальвинских островов до сих пор находит отклик и активно обсуждается аргентинцами. Они считают, что страна несправедливо потеряла важнейшие территории и осуждают британскую колониальную политику», – считает испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.

«Государство поддерживает эти настроения. В разных городах в автобусах можно встретить листовки с напоминанием о Мальвинах. Это же касается названий аэропортов. Госучреждения также украшены соответствующими плакатами. Однако аргентинцы пока не готовы к решению спора с Британией силой», – отметил собеседник.

По мнению Коваленко, Россия в этом споре могла бы активнее поддерживать Аргентину. «Буэнос-Айрес, понимая текущие реалии, солидарен с политикой противодействия неоколониализму, ссылаясь на Устав ООН. Учитывая, что главным инициатором демонтажа колониальной системы в XX веке была Москва и сейчас наша страна придерживается того же курса, поддержка Буэнос-Айреса полностью укладывается в концепцию внешней политики России», – считает собеседник.

«Важно, что Буэнос-Айрес тоже заинтересован в сотрудничестве с Москвой. К тому же, аргентинцы помнят, как Россия спасла их во время пандемии, отправив вакцину от коронавируса. Этот шаг по-прежнему расценивается как огромная помощь в трудный момент. Кроме того, несмотря на доминирование западных СМИ в местном информационном пространстве, аргентинцы не осуждают Россию за какие-либо действия и интересуются позицией Москвы по многим вопросам», – подчеркнул Коваленко.

На этой неделе, как передает ТАСС, Аргентина уведомила Великобританию о денонсации так называемого соглашения Форадори-Данкан, которое касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Мальвинских (Фолклендских) островов. Таким образом аргентинцы предлагают вернуться к переговорам о принадлежности этих островов.

В ответ министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил в соцсетях, что данные острова принадлежат Великобритании. Он напомнил также, что такое решение приняли сами жители Фолклендских островов.

По итогам прошедшего в 2013 году референдума, подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Тогда аргентинское правительство заявило, что этот результат не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

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