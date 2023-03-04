 

В МИД России заявили о желании добиться объективного расследования инцидента в Солсбери

04.03.2023, 10:42, Новости дня
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Россия настаивает на объективном расследовании произошедшего пять лет назад в Солсбери, заявили в МИД.

Москва намерена добиваться правды на фоне несостыковок британской позиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, несмотря на многочисленные обращения российской стороны, Лондон отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования инцидента, в результате которого пострадали россияне.

Она добавила, что Москва продолжит настаивать на объективном и непредвзятом расследовании, чтобы установить правду.

Напомним, в 2020 году посольство РФ в Британии заявляло, что через два года после инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери мир так и не увидел доказательств причастности Москвы к инциденту. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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