 

“Женщин у него было много”: разочарованный Панкратов-Черный пожинает плоды разгульной жизни

04.03.2023, 10:24, Разное
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73-летний актер и кинорежиссер Александр
Панкратов-Черный прославился на всю страну по фильму “Мы из джаза”. В
этом году фильму исполняется уже 40 лет, а актер с удовольствием вспоминает дни
съемок. Однако, поклонники еще могут застать талант Панкратова-Черного на сцене
или в кадре.

По мнению нумеролога Фариды Красавкиной,
несмотря на почтенный возраст, в жизни Александра Панкратова-Черного еще могут
быть новые свершения. Этот год будет для актера очень хорошим. Ему по-прежнему важно
выходить в свет и показывать себя, реализуя свои таланты и сильные стороны.

Сейчас уже, по прошествии лет, актер может
испытывать так называемое “мнимое одиночество”. У него даже могут
быть депрессии, но Александр никогда этого не покажет, говорит эксперт. Один из
его минусов разгульная жизнь, плоды которой он может ощущать в отсутствии
внутренней гармонии.

“Женщин у него было очень много в
жизни. Такое бывает у людей с энергией Венеры — большое количество любвеобильности
и, если не предали, верности”, — говорит Фарида.

Не остается Александр Панкратов-Черный в
стороне и от общественной повестки. Так, разочарованный поведением Ивана Урганта
актер публично высказал свое мнение о ведущем.


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