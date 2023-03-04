“Женщин у него было много”: разочарованный Панкратов-Черный пожинает плоды разгульной жизни

73-летний актер и кинорежиссер Александр

Панкратов-Черный прославился на всю страну по фильму “Мы из джаза”. В

этом году фильму исполняется уже 40 лет, а актер с удовольствием вспоминает дни

съемок. Однако, поклонники еще могут застать талант Панкратова-Черного на сцене

или в кадре.

По мнению нумеролога Фариды Красавкиной,

несмотря на почтенный возраст, в жизни Александра Панкратова-Черного еще могут

быть новые свершения. Этот год будет для актера очень хорошим. Ему по-прежнему важно

выходить в свет и показывать себя, реализуя свои таланты и сильные стороны.

Сейчас уже, по прошествии лет, актер может

испытывать так называемое “мнимое одиночество”. У него даже могут

быть депрессии, но Александр никогда этого не покажет, говорит эксперт. Один из

его минусов разгульная жизнь, плоды которой он может ощущать в отсутствии

внутренней гармонии.

“Женщин у него было очень много в

жизни. Такое бывает у людей с энергией Венеры — большое количество любвеобильности

и, если не предали, верности”, — говорит Фарида.

Не остается Александр Панкратов-Черный в

стороне и от общественной повестки. Так, разочарованный поведением Ивана Урганта

актер публично высказал свое мнение о ведущем.