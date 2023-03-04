Заставлять всю ванную бутылочками не стоит: сколько средств для ухода за волосами нужно использовать на самом деле

Не без преувеличения будет сказано, что каждый человек мечтает иметь красивые и здоровые волосы. Однако некоторые люди связывают правильный уход с количеством средств для волос. Мнение о том, что их должно быть много и можно проводить разные эксперименты, используя это разнообразие, является ошибочным. Красота локонов зависит от правильного ухода, поэтому следует быть более избирательным в выборе средств.

Шампунь

Следует начать с того, что шампунь должен быть предназначен конкретно для вашего типа волос. Определитесь с тем, насколько они сухие или жирные, и какого эффекта вы хотите достичь (к примеру, увеличить объем или предпочесть глубое очищения), а затем выбирайте средство, согласно этим характеристикам и показателям. Также следует внимательно изучить количество использования шампуня конкретно для ваших волос.

Оно зависит от длины и густоты, поэтому универасльных советов по этому повводу нет. Если заметили появление перхоти, это означает, что вы перебарщиваете с количеством. Стоит помнить и о том, что шампунь наносится ближе к корням, а затем равномерно распределяется по всей длине (не стоит покрывать им все волосы). Не рекомендуется частое мытье, постарайтесь ограничиться максимум тремя процедурами в неделю.

Кондиционер

Его также стоит выбирать по типу своих волос. Также важное значение имеет его количество, поскольку от этого зависит красота и здоровье. Чем тоньше волосы, тем меньше должно быть кондиционера, чем они гуще, тем больше надо кондиционера. Чрезмерное использование провоцирует возникновение перхоти, волосы кажутся тяжелыми, становятся непослушными. Помните о том, что надо наносить средство подальше от корней, чтобы не спровоцировать выделение большого количества жира.

Сухой шампунь

Это поистине чудодейственное средство, когда речь идет о быстром уходе. Однако не стоит им злоупотреблять, поскольку чрезмерно частое использование может привести к негативным результатам. На волосах будут скапливаться частички, которые не вымываются, и это может вызвать зуд и дискомфортные ощущения в принципе. Внешне волосы не будут выглядеть ухоженными, а ведь именно для этого применяется это средство. Оптимальным количеством процедур станет одно использование между процедурами мытья. Рекомендуется не использовать много средства за один раз, нанесите немного на волосы у корней и распределите пальцами по всей поверхности роста.

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Маска

Ее следует использовать по такому же принципу, как и все остальные средства. То есть, не перебарщивать, поскольку волосы станут жирными и непослушными. Достаточно одной процедуры в неделю, чтобы укрепить и обеспечить всем необходимым ваши локоны. Также внимательно читайте этикетку, чтобы выбрать именно подходящее для вашего типа волос средство.

Масло

Некоторые люди ошибочно полагают, что жирные волосы не нуждаются в таком средстве как масло. На самом деле это не так. Здесь важно выбрать легкое масло, которое сделает ваши волосы красивыми и здоровыми. На сухие волосы следует наносить более густое масло, но дозировка должна быть умеренной в обоих случаях. Достаточно взять несколько капель, растереть их в ладонях и распределить по всей поверхности.

Глубокий кондиционер

Он необходим ваши волосам для восстановления, однако окажет негативное воздействие, если вы будете перебарщивать с дозировкой и частотой. Достаточно одного раза в неделю (максимум), чтобы процедура стала эффективной. Также нужно следовать инструкции, на которой будут даны советы по применению для разных типов волос. Универсальным является совет по поводу времени воздействия (тридцать минут), для лучшего эффекта можно оставить кондиционер на ночь. Нанесите средство, затем наденьте сверху шапочку для душа, после смойте водой комнатной температуры.

Крем для завивки, мусс, гель, термозащитное средство

Средства нужно использовать осторожно и в небольшом количестве, поскольку переизбыток приведет к ухудшению внешнего вида волос. Они будут выглядеть грязными и жирными, а этого допустить нельзя. Возьмите немного средства в ладони, разотрите, затем покройте им влажные волосы.

Несмываемый кондиционер, текстурный гель, помада, лак для волос

В плане их использования также нет ничего нового. Только умеренность может помочь вам получить ожидаемый эффект. Помните о том, что лучше меньше, чем больше, ведь небольшое количество можно увеличить, добавив средства. К то время, как переизбыток испортит вашу прическу и настроение в целом, потребует срочное мытье, чтобы вернуть волосам привлекательный вид.