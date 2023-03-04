 

Ещё лучше – Личное мнение

04.03.2023, 10:06, Разное
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Павел Брутян-Прилучный заявил, что Брутян сделала его лучше. И так был хоть куда, а теперь стал ещё лучше:

«Она сделала меня лучше», — признался Павел.


Фото: Соцсети

Куда уж лучше? Впрочем, нет предела совершенству.

И действительно, что сейчас слышно о Прилучном? Только то, что ходит рядом с женой на мероприятия.

Помимо того, что жена сделала Павла лучше, так ещё и счастливым. Сама Брутян написала, что они счастливы.

Можно погадать, сколько продлится идиллия в отношениях, но гораздо интереснее, как именно Брутян улучшает мужа.

Вкусно готовит? Не ругается? Может, ещё какие-то бытовые мелочи? Думаю, всё это чушь.

Если супругов тянет друг к другу, то и на взаимные претензии — куда же без них? — меньше обращаешь внимания. Естественно, что тут и меньше желания ссориться. Намного меньше поводов уйти из дома, якобы по делам.

С Агатой этого видимо не было. Зато есть с Брутян — мне кажется, только в этом и есть секрет.

Источник: Лена Миро


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