 

Сенатор Кузьмин предложил разработать мобильное приложение, позволяющее россиянам оплачивать ЖКУ

04.03.2023, 9:49, Разное
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В РФ предложили разработать мобильное приложение, которое позволит гражданам легко оплачивать счета онлайн. Дмитрий Кузьмин (заместитель главы комитета по региональной политике Совета Федерации), заявил об этом в ходе заседания Совета Федерации секции “Цифровая трансформация строительства и жилищно-коммунального хозяйства”, пишет РИА Новости.

Сенатор отметил, что у граждан должна быть возможность платить онлайн, о чем он говорил в ходе заседания. Кузьмин заявил, что для достижения этой цели необходимо мобильное приложение. Оно позволит решать любые вопросы, связанные с жильем, и предоставлять различные услуги, включая доставку воды, уборку или страхование.

Он заявил, что цифровая трансформация в РФ является одной из национальных целей развития страны. Это также основная область строительства, перед которой стоит “амбициозная задача по созданию множества новых цифровых платформ”. Заместитель главы Комитета по региональной политике подчеркнул, что цифровизация должна начинаться с существующей государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. При этом он признал, что система работает не в полную силу.

В январе сообщалось, что и Минстрой, и Горстрой обсуждают возможность создания единого счета за коммунальные услуги. Предлагается, чтобы ГИС ЖКХ приняла систему электронных квитанций.


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