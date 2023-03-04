 

На выставке Tech Show в Барселоне Huawei пришлось защищаться с помощью черной изоленты

04.03.2023, 9:48, Разное
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Huawei представила новые материнские платы для серверов на выставке Mobile World Congress 2023. Названия чипов были заклеены черной изолентой. Об этом пишет Toms Hardware, ссылаясь на фотографии, размещенные посетителями MWC в Барселоне.

Из-за этого Huawei предпочла не представлять своих партнеров в Барселоне. Из-за санкций США Китаю запрещено использовать чипы, произведенные по американской технологии. Huawei продолжает покупать их на сером рынке, и они используются в ее телекоммуникационном оборудовании. Чтобы обойти этот запрет, Huawei указывает названия кремниевых компонентов и страхует своих клиентов. США могут наказать тех, кто сотрудничает с Huawei.

На плате с маркировкой GFM PUB Ver. Huawei также приклеила логические микросхемы и микросхемы памяти к плате с маркировкой GFM PUB Ver. Китайская IT-компания Huawei сняла процессор с дополнительной платы в другом стенде. Toms Hardware считает, что не все чипы, обмотанные скотчем, являются западными. SMIC, китайская компания, произвела некоторые из этих чипов. Однако они не могут быть раскрыты из-за возможных нарушений американского законодательства.


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