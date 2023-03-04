На выставке Tech Show в Барселоне Huawei пришлось защищаться с помощью черной изоленты

Huawei представила новые материнские платы для серверов на выставке Mobile World Congress 2023. Названия чипов были заклеены черной изолентой. Об этом пишет Toms Hardware, ссылаясь на фотографии, размещенные посетителями MWC в Барселоне.

Из-за этого Huawei предпочла не представлять своих партнеров в Барселоне. Из-за санкций США Китаю запрещено использовать чипы, произведенные по американской технологии. Huawei продолжает покупать их на сером рынке, и они используются в ее телекоммуникационном оборудовании. Чтобы обойти этот запрет, Huawei указывает названия кремниевых компонентов и страхует своих клиентов. США могут наказать тех, кто сотрудничает с Huawei.

На плате с маркировкой GFM PUB Ver. Huawei также приклеила логические микросхемы и микросхемы памяти к плате с маркировкой GFM PUB Ver. Китайская IT-компания Huawei сняла процессор с дополнительной платы в другом стенде. Toms Hardware считает, что не все чипы, обмотанные скотчем, являются западными. SMIC, китайская компания, произвела некоторые из этих чипов. Однако они не могут быть раскрыты из-за возможных нарушений американского законодательства.