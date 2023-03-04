Гражданам разрешили добывать нефть и газ на своих дачных участках

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменении в порядок добычи полезных ископаемых».

Начиная с 1 марта этого года, гражданам разрешат добывать на приусадебных участках нефть и природный газ для личного пользования, а также в целях переработки.

Согласно выводам экспертов Минэнерго, залежи полезных ископаемых на таких территориях весьма ограничены, поэтому извлечённые объёмы не повлияют как на статистику, так и на цены на рынке нефтепродуктов. Владельцам приусадебных участков также разрешат сдавать земли в аренду нефтегазовым компаниям.

Для начала работ по бурению скважин следует оформить соответствующие документы и зарегистрироваться в ФНС в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Помимо единого налога, дачникам надлежит заплатить в бюджет НДПИ (налог на добычу природных ископаемых).

В случае самовольной добычи природных ископаемых без оформления разрешений или регистрации в налоговом органе продолжат действовать нормы УК РФ.

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