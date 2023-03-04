 

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал группировку войск России «Восток» в зоне СВО

04.03.2023, 9:20, Новости дня
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Министр оборонного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал работу передового пункта управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации.

В Telegram-канале ведомства указано, что на командном пункте министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.

Он обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений.

Также Шойгу поблагодарил военных, выполняющих задачи в зоне СВО, за самоотверженность, героизм и вручил государственные награды – ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете достойно! Впереди еще много дел. Надеюсь, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, и, конечно, живыми домой!» – обратился глава Минобороны к российским военным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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