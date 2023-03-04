 

В Китае способ США решать все проблемы назвали печалью и психозом

04.03.2023, 9:20, Новости дня
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Попытки США решить все свои проблемы с помощью военной силы неразумны и не могут привести ни к чему хорошему, пишет Global Times.

Автор поясняет, что Вашингтона отталкивается от единственной идеи – решать проблемы с использованием военной силы, это печаль и психоз, передает РИА «Новости».

Также в статье проводится сравнение США с «гигантским молотком», для которого существует лишь один способ разрешать конфликты – забивать гвозди.

Кроме того, другим способом США вести исключительно агрессивную политику выделили введение санкций, которые, по мнению автора, приводят к смерти миллионов людей, в особенности бедных, детей и стариков, так как эти демографические группы наиболее подвержены последствиям ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что США используют конфликты в Украине и Тайване как инструмент, пытаясь сузить сферы влияния РФ и Китая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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